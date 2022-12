Manga più amati 2022: quali sono i numeri più venduti?

Dopo i manga più venduti del 2022 oggi parliamo dei volumi singoli più venduti dell’anno, che al momento non variano la classifica precedente, o almeno non la mutano drasticamente.

Come sempre tramite Oricon e per gentile concessione di ANN, abbiamo la classifica ufficiale che potete consultare comodamente in calce:

1 Jujutsu Kaisen 18 Gege Akutami 2,110,599

2 ONE PIECE 101 Eiichiro Oda 2,007,590

3 ONE PIECE 103 Eiichiro Oda 1,976,427

4 ONE PIECE 102 Eiichiro Oda 1,946,333

5 Jujutsu Kaisen 19 Gege Akutami 1,839,622

6 SPY×FAMILY 9 Tatsuya Endō 1,798,542

7 ONE PIECE 104 Eiichiro Oda 1,609,752

8 Jujutsu Kaisen 20 Gege Akutami 1,563,314

9 SPY×FAMILY 10 Tatsuya Endō 1,367,092

10 SPY×FAMILY 8 Tatsuya Endō 1,230,355

11 Tokyo Revengers 25 Ken Wakui 1,204,451

12 Tokyo Revengers 26 Ken Wakui 1,102,081

13 Tokyo Revengers 27 Ken Wakui 1,024,112

14 Tokyo Revengers 28 Ken Wakui 932,644

15 SPY×FAMILY 7 Tatsuya Endō 921,429

16 SPY×FAMILY 4 Tatsuya Endō 918,547

17 SPY×FAMILY 5 Tatsuya Endō 910,915

18 SPY×FAMILY 6 Tatsuya Endō 904,190

19 My Hero Academia 33 Kōhei Horikoshi 868,511

20 Kaiju No. 8 5 Naoya Matsumoto 834,159

21 Tokyo Revengers 29 Ken Wakui 824,042

22 SPY×FAMILY 1 Tatsuya Endō 803,288

23 My Hero Academia 34 Kōhei Horikoshi 789,640

24 SPY×FAMILY 2 Tatsuya Endō 775,092

25 SPY×FAMILY 3 Tatsuya Endō 760,424

26 Kaiju No. 8 6 Naoya Matsumoto 731,886

27 Kingdom 64 Yasuhisa Hara 722,889

28 Jujutsu Kaisen 17 Gege Akutami 721,792

29 Hunter × Hunter 37 Yoshihiro Togashi 721,080

30 My Hero Academia 35 Kōhei Horikoshi 717,645

Come vedete tra le prime posizioni notiamo nuovamente Jujutsu Kaisen e One Piece, ma rispetto alla classifica precedente qui abbiamo una lotta abbastanza diversa.

Mentre in quella precedente l’opera di Eiichiro Oda era al quarto posto, qui nonostante sia sopraffatta nuovamente dal manga di Gege Akutami, Luffy e la sua ciurma occupano la posizione 2,3 e 4 con i volumi 101, 102 e 103. Come ben sapete sono volumi importanti per One Piece e i numeri parlano chiaro.

Parliamo di quasi due milioni di copie vendute per volume, senza contare i restanti presenti nella classifica. Jujutsu Kaisen domina la classifica al primo e al quinto posto rispettivamente con i numeri 18 e 19, anche qui tasselli importanti e rilevanti per la storia.

Il resto della classifica è occupata dai volumi di SpyxFamily, My Hero Academia, Hunter x Hunter e Tokyo Revengers. A sorpresa non è presente Chainsaw Man. Hunter x Hunter e One Piece sono tra i manga che ancora si difendono bene in mezzo a questa nuova wave di autori, mangaka e pubblico che cambia e muta giorno dopo giorno.

Cosa ne pensate di questa classifica? Poche sorprese alla fine dei conti, anche se delle piccole sorprese sono comunque arrivate.

Fonte ANN – Oricon