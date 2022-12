Chainsaw Man è uno degli anime più in voga del momento e ogni episodio che passa diventa sempre più spettacolare. Successivamente a un’infarinatura generale dei personaggi e degli eventi, Denji sta scoprendo se stesso e il mondo che lo circonda.

Dopo tante lotte ecco che appare uno dei Devil preferiti dal pubblico, ovvero Katana Man, un personaggio macabro che fa il verso alla classica ed elegante arma giapponese tipica dei Samurai: Per Denji la sfida è appena cominciata.

Dopo sanguinose battaglie ecco che il protagonista si ritrova di fronte una figura temibile, pronto a metterlo nuovamente sotto pressione data la sua violenza e intensità combattiva.

Proprio come ci anticipa Comic Book la prima stagione dell’anime si sta avviando alla conclusione e il gruppo di Diavoli mostrati nel corso delle ultime puntate sono sicuramente tra i più potenti mai affrontati dalla Divisione Speciale 4, che al momento ha parecchia carne al fuoco.

La complessità del lavoro viene mostrata anche al pubblico quando Katana Man fa la sua entrata in scena, dimostrando delle abilità simili a quelle dello stesso Denji, ovvero il Chainsaw Man. I due sono molto simili specie se consideriamo che quest’ultimo inizialmente è umano come il protagonista, e solo successivamente diventa un demone.

Katana Man non è né un demone né un umano, proprio come il nostro protagonista. Sia Aki che Power non riescono nell’impresa di eliminarlo e per questo abbiamo i primi indizi sulla sua vera natura. Solamente uno simile e lui può tenergli testa e ovviamente Denji è quello che potrebbe risolvere il tutto.

Chainsaw Man: Katana Man fa la sua comparsa nell’anime

La pericolosità del nemico è immensa e allo stesso tempo anche distruttiva, dato che mette fuori combattimento alcuni della Divisione, presentandosi come una minaccia abbastanza ostica. Il design è di tutto rispetto e la sua macabra figura rispecchia le sue azioni cruente e “degne” di un Diavolo appunto.

Voi avete già letto questa parte nel manga? Ogni tavola è rappresentata come si deve e anche MAPPA sta cercando di tenere fede all’opera di Fujimoto, attualmente tra le più apprezzate del medium nipponico.

Fonte Comic Book