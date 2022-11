Dragon Ball: Freezer potrebbe essere un ottimo leader?

Dragon Ball fin dal primo momento riguardante la comparsa di Freezer ha donato al pubblico un personaggio altamente temibile, freddo, violento, capace di uccidere a sangue freddo senza neanche pensarci un attimo.

Per questo lo staff intorno al franchise ha deciso di stilare un’intervista molto interessante a un esperto per la gestione delle risorse umane, domandando a Nakahara, un esperto del settore appunto, quanto potrebbe essere rilevante Freezer come leader di un’azienda e via discorrendo, regalando al pubblico una discussione molto interessante.

Nonostante la risposta scontata sulla violenza, l’efferatezza e la perfida pazzia del villain, Nakahara ha dichiarato che il suddetto potrebbe essere veramente un ottimo leader. Via CB.

Infatti quando all’esperto delle risorse umane è stato chiesto come potrebbe essere Freezer come capo, il suddetto ha risposto che il villain ha molte caratteristiche interessanti che ogni buon capo dovrebbe avere:

“Ogni buon leader dovrebbe aver chiaro tre concetti fondamentali per gestire il personale ed essere ascoltato quando parla: dare ordini chiari, essere coerente con se stesso e il modo di fare ed essere, insieme al fattore di sapersi spiegare in maniera logica. Direi che Freezer rispetta alla grande queste tre caratteristiche.

Anche trasmettere degli ordini in modo conciso, diretto e ben strutturato è un ottima cosa, così anche il personale meno esperto e più distratto può mettersi in riga e capire ben bene le richieste del capo. Ovviamente queste caratteristiche non possono oscurare la spietatezza del villain, e quindi i suoi fattori positivi sono annullati in un certo senso.

Se lo guardiamo in superficie il tutto risulta positivo e potrebbe essere veramente un grande leader. Peccato per la sua malvagità. Freezer ha uno stile “machiavellico” nel profondo e ogni risorsa è buona per portare a termine ogni suo obiettivo. I suoi tratti psicopatici e malvagi però, di certo non danno manforte e quindi se non avesse questo lato il noto villain potrebbe essere veramente un ottimo capo, ma così non è”.

Sarebbe un grande leader quindi, senza la sua controparte malvagia. Voi cosa ne pensate? Togliendo il fattore “villain” vi piacerebbe come capo?

