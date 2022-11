The First Slam Dunk: Miyagi mostre le sue abilità al pubblico

The First Slam Dunk sta avvicinando i fan alla sua uscita nelle sale nipponiche, e dopo un breve trailer incentrato sul talentuoso Rukawa, ecco che arriva Miyagi, un altro asso della serie. Anche qui abbiamo un altro assaggio della prossima pellicola dedicata al franchise animato in CGI.

Anche in questo caso, così come i precedenti, abbiamo alcuni frame sul volto del personaggio e successivamente all’avvio di una musica “di sfida” abbiamo un focus sui dettagli del personaggio presentato in questo momento. Ogni dettaglio è al millimetro e ogni goccia di sudore si conta letteralmente, anche se il frame dura pochi secondi.

Una bella trovata di marketing sicuramente, dato che successivamente a un primo trailer poco “profondo” ecco che abbiamo passo dopo passo piccole clip incentrate sui personaggi, anche se al momento mancano ancora quelli principali.

Sakuragi e Akagi non sono ancora arrivati, ma siamo sicuri che prima del 3 dicembre avremo delle clip focalizzate anche su di loro, non ci resta l’attesa a tal proposito. Voi avete un personaggio preferito? Forse è proprio Miyagi in questo caso? Oppure Rukawa?

THE FIRST SLAM DUNK Movie New Short PV. pic.twitter.com/royn7Lqkh1 — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) November 26, 2022

La CGI non sembra male e dopo Dragon Ball Super: Super Hero, il mondo dell’animazione giapponese (specie quella tratta dai manga ndr), sembra puntare su questa nuova tecnica di animazione, che a quanto pare ha fatto dei passi da gigante. Basta paragonare i prodotti recenti con la serie animata di Berserk ad esempio.

In quel caso si tratta anche di budget certo, visto il costo diverso di una serie TV rispetto a un film, ma questo non giustifica il fatto della pessima qualità quasi abbozzata dell prodotto incentrato sull’opera di Miura.

Detto questo molte aziende stanno puntando sulla CGI e a sorpresa arriva anche il film tratto dall’opera d’Inoue a puntare sulla suddetta tecnica.

The First Slam Dunk arriverà nelle sale nipponiche il 3 dicembre 2022, e nonostante non abbiamo ancora una data italiana di certo non è un problema, visto che prima o poi il tutto arriverà anche da noi, visto l’apprezzamento della serie da parte del pubblico italiano. Voi cosa ne pensate? Questo film serve oppure no?

