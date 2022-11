Berserk: la colonna sonora del 1997 riscuote grande successo su Spotify

Spotify mette a disposizione in streaming innumerevoli brani e colonne sonore di grande successo e oggi riportiamo che la colonna sonora di Berserk del 1997 sta registrano numeri di ascolti molto alti.

Questa piattaforma streaming è quella maggiormente utilizzata in tutto il mondo. Sono moltissime le colonne sonore degli episodi degli anime presenti su Spotify e registrano numeri di ascolti altissimi. Come molti anime importanti come Dragon Ball Z, Cowboy Bebop, anche un classico si è unito a questi in termini di ascolti.

Il franchise anime in questione è Berserk. La colonna sonora (OST) originale della serie anime del 1997 è ora disponibile su Spotify. Questa consente ai fan dell’adattamento l’opportunità di tornare alle melodie epiche che hanno contribuito a far conoscere a molti Guts, Griffith, Casca e gli altri membri della Banda del Falco.

La colonna sonora del primo adattamento anime, dopo Black Swordsman è stata composta da Susumu Hirasawa. Il compositore ha sicuramente contribuito a creare l’atmosfera per la serie, tutt’ora considerata una delle migliori.

Dopo questo anime, Berserk sarebbe tornato sul piccolo schermo attraverso una trilogia. Questa, chiamata L’epoca d’oro, è una trilogia di film d’animazione cinematografica, prodotta da Studio 4°C, che riprende parte del manga.

Puoi ascoltare la colonna sonora completa di Berserk su Spotify. La serie si trova inoltre a pochi giorni dal ritorno su Netflix grazie all’accordo raggiunto tra Netflix e Nippon.

Al momento, la Berserk Memorial Edition sta rilasciando nuovi episodi, sebbene questa serie sia essenzialmente la trilogia del film originale suddivisa in puntate episodiche. Tuttavia, di recente abbiamo anche riportato che sul sito web ufficiale di Berserk è presente un conto alla rovescia misterioso. Questo potrebbe anche anticipare un evento molto importante, una nuova serie animata del manga di Miura.

Tutti gli appassionati sono anche le vicende di Guts nel manga sono ricominciate grazie a Koji Mori e agli assistenti di Miura a partire dal 24 giugno 2022. Kentaro Miura avrebbe rivelato al suo amico come avrebbe voluto proseguire e concludere il manga.

Fonte – Comicbook