One Piece: Eiichiro Oda omaggia Naruto nell’ultimo capitolo

One Piece è in corso da più di 25 anni ormai e al momento sta affrontando il suo ultimo arco narrativo finale. In passato il manga di Eiichiro Oda era affiancato da un battle shonen che detiene il quarto record di maggiori vendite in tutto il mondo. Si tratta di Naruto, il celebre e amato manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto e pare che Oda abbia omaggiato il ninja biondo nell’ultimo capitolo.

Il capitolo 1067 di One Piece inizia con il gruppo di Rufy che incontra e conosce per la prima volta il vero Vegapunk, lo scienziato più intelligente al mondo. Quest’ultimo inizia a presentarsi e a spiegare alcune cose su di sé. Dopo aver spiegato perché ha una mela fissata sulla sua testa e come funzionano i poteri del Frutto del Diavolo Cervello-Cervello che ha mangiato, parla dei suoi sei satelliti.

Tutti gli appassionati ormai sono consapevoli di questi sei parti di Vegapunk e lo scienziato usa un termine già noto tra i fan di Naruto. Infatti quando parla degli altri Vegapunk li chiama cloni. E subito dopo Rufy gli chiede “è una tecnica ninja?” facendo l’imposizione delle mani che Naruto stesso ha insegnato a tutti i suoi fan.

Si tratta chiaramente di un omaggio a Naruto e anche al suo collega, Masashi Kishimoto. Tra i due mangaka c’è sicuramente un ottimo rapporto e questo non è il primo omaggio di Oda.

Di fatto nell’ultimo capitolo di Naruto, il 700 intitolato “Uzumaki Naruto“, sul famoso monte in cui sono scolpiti i volti degli Hokage vi è quello del protagonista, diventato il settimo capo del Villaggio della Foglia. Sulla parte alta del volto è possibile vedere il jolly roger della ciurma di Rufy Cappello di Paglia.

L’ultimo arco narrativo di One Piece sta entrando adesso nel vivo e più fronti si preparano a muoversi per raggiungere i loro obiettivi. Tra questi vi è l’Armata Rvoluzionaria di Dragon, intenzionata a rovesciare il Governo Mondiale. Questa organizzazione politica nasconde molti segreti e Vegapunk stesso ha iniziato a rivelare alcuni dettagli pericolosi tra il Governo e il Secolo del Grande Vuoto.