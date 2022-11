Hunter x Hunter: Togashi parla delle difficoltà del lavoro in digitale sul capitolo 400

Hunter x Hunter è ormai tornato sulle pagine si Jump e passo dopo passo l’autore della storia aggiorna sempre il suo pubblico, sia sullo stato lavorativo sia sulla sua salute, che a quanto pare è migliorata molto rispetto agli scorsi anni.

Recentemente abbiamo discusso della lista dei manga più letti sul sito MangaPlus, e nonostante tutte le novità del momento l’opera di Togashi si difende bene, finendo al quinto posto tra i più amati dal pubblico.

Oggi, sempre tramite un nuovo aggiornamento pescato da Sports News Anime, che condivide e traduce un post di Togashi sui nuovi capitoli, scopriamo la difficoltà del mangaka per quanto riguarda la digitalizzazione della sua storia, a quanto pare molto scomoda per quanto riguarda tempi e ritmi lavorativi.

Come accennato tra questa notizia abbiamo anche un nuovo aggiornamento per quanto riguarda i capitoli, che questa volta comprende il 400, appena terminato dal sensei Yoshiro insieme al suo nuovo team di assistenti.

Il Tweet visionabile in calce dichiara: “Stavo testando nuove tecniche per il capitolo 400, e devo dire che questa semi-digitalizzazione è un completo fallimento. Sostanzialmente è solo del lavoro in più, visto che oltre il lavoro classico devo aggiungere anche questo. Sicuramente va a interferire sul tempo già stretti della normale serializzazione”.

No400…完成。 半デジタル化での作業細分化は

作画外に費やす時間が多すぎて

完全に失敗でした。 模索中。 — 冨樫義博 (@Un4v5s8bgsVk9Xp) November 22, 2022

Come vedete l’autore di Hunter x Hunter non è soddisfatto di questo processo tecnologico e molto probabilmente cercherà di evitarlo nel corso del tempo. Ovviamente è sempre bello ammirare questi aggiornamenti, visto che sostanzialmente sappiamo sempre lo stato attuale di questo bellissimo capolavoro shonen.

I ritmi e i tempi sono sicuramente cambiati da quanto il mangaka ha iniziato la serializzazione, e quindi anche gli editori cercano d’invogliarlo a immedesimarsi in queste nuove soluzioni, che potrebbe dare un nuovo volto tecnico al suo manga iniziato sul finire degli anni novanta.

Cosa ne pensate? Trovate che una digitalizzazione di Hunter x Hunter possa giovare alla sua qualità tecnica? Intanto al sensei non interessa questa tecnica, visto che aumenta il lavoro sul suo manga, già vittima di pause e tempi ristretti dovuti al passato travagliato di Togashi.

Fonte Twitter – Sports News Anime