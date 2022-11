Dragon Ball: Akira Toriyama sarà coinvolto nel web anime del 2023

A quanto pare, non solo il ritorno del manga di Dragon Ball Super con un nuovo arco narrativo, ma ci sono anche alcune novità legate all’anime del franchise.

Recentemente abbiamo riportato l’annuncio del nuovo arco narrativo del manga della serie Super di Toyoraro e Toriyama. Questo sarà incentrato su Goten e Trunks e le vicende saranno ambientate prima dei fatti del lungometraggio Dragon Ball Super: Super Hero. Il primo capitolo del nuovo arco narrativo farà il suo debutto a partire dal 20 dicembre di quest’anno.

Oggi riportiamo un altro aggiornamento relativo a Drago Ball, ma più precisamente al web anime previsto per il 2023. Per la realizzazione di questo progetto sarà direttamente coinvolto il mangaka Akira Toriyama.

L’aggiornamento arriva direttamente dall’account Twitter dell’insider DBSChronicles. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Akira Toriyama, the creator of the Dragon Ball series, is involved in the production of the upcoming 2023 Dragon Ball anime.

