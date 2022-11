Hunter x Hunter è tornato sulla rivista Jump durante il mese di ottobre, e dopo uno stop di quattro anni Togashi si è posto al suo pubblico per fare quello che più ama nella vita.

Recentemente il mangaka ha discusso dei ritmi del suo lavoro, insieme ai suoi problemi di salute legati alla schiena. Capirete che questo, nonostante siano presenti degli assistenti, rallenta le mansioni di Togashi, che ha ammesso d’impiegare una settimana per concludere un intero capitolo.

Sostanzialmente è il tempo medio che ogni mangaka impiega di solito, ma allo stesso tempo, specie se consideriamo l’aumento di personale intorno a Hunter x Hunter, di certo non parliamo di tempi brevi, anche se non è neanche molto in realtà. Le parole arrivano da ANN.

Come ben sapete nel corso di questi quattro anni l’autore di HXH non riusciva nemmeno a sedersi regolarmente e quindi tornate a lavorare di certo non era una delle priorità, anche se rimaneva comunque un obiettivo da raggiungere.

Il manga di Hunter X Hunter ideato dal celebre mangaka è tornato dopo quasi quattro anni di pausa nel 47° numero di quest’anno della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha il 24 ottobre. La serializzazione di quest’ultimo era ferma dal novembre 2018, ovvero da tre anni e 11 mesi; in sostanza quattro anni.

Hunter x Hunter: Togashi parla degli ardui ritmi del suo lavoro

Sembrava quasi una leggenda ormai, e la serializzazione era un sogno di tutti, un sogno fatto di speranza e nulla di più. Per questo successivamente all’annuncio del ritorno il pubblico è esploso e ancora oggi, dopo alcuni mesi, il progetto è ancora uno dei più seguiti di sempre.

Questo è un segno abbastanza forte e anche per questo l’account Twitter del mangaka è stato uno dei più seguiti fin dalla sua apertura. I lavori continuano alla grande a quanto pare e oltre il ritorno del manga potrebbe anche tornate l’anime, anche se non sappiamo ancora nulla.

Il team sta lavorando ardentemente per la prosecuzione della storia e la realizzazione dei capitoli è veramente celere, efficace, e passo dopo passo abbiamo sempre una buona cadenza dei capitoli, attualmente narranti della Saga della Successione. Voi state seguendo?

Fonte ANN