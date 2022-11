Tra le uscite manga GOEN del 27 maggio 2022, come annunciato sul sito di RW Edizioni, troviamo i primi volumi di Team Phoenix (con i personaggi di Osamu Tezuka) e di Number 7 (dello stesso Tezuka), oltre che all’esordio di Stringimi.

Inoltre, insieme alle uscite manga GOEN del 27 Maggio, torna disponibile anche Dove Vivono i Ragazzi.

Le uscite manga GOEN del 27 maggio 2022

TEAM PHOENIX 1

Ora che l’alleanza robotica controlla il 90% dell’universo, una creatura biologica, il Cavaliere Zaffiro di Silverland, dà vita ai pirati spaziali per combattere le assurdità del mondo! Insieme a Leo del pianeta Jungal e Sharaku del terzo occhio, lancia un contrattacco all’alleanza robotica! Gli eroi creati da Osamu Tezuka, il dio del manga, corrono nello spazio in questa epopea spaziale!

SEINEN

Seinen/Slice of life/Romantico

Cult collection 89

B+sc, b/n +col.

€ 7,50

DRIFTING NET CAFE’ VOL. 3

Tutto è iniziato in un “net cafè”. Toki tenta di proteggere Tono da Terazawa, che è ormai il capo indiscusso dei 19 “Dispersi del net cafè”. Mentre cerca di difendere la ragazza, si accorge di avvicinarsi sempre di più a quella che è stata il suo primo, indimenticato amore. Ma a casa, nel mondo normale, lo aspetta ancora la compagna… Un nuovo eccezionale thriller psicologico del maestro Shuzo Oshimi, il creatore del cult DENTRO MARI.

SEINEN

Seinen/Drama/Fantastico

Mirai Collection 70

B+sc, 194 pp, b/n e col.

€ 6,95

KARAKURI CIRCUS VOL. 46

Nuovo capitolo del capolavoro di Kazuhiro Fujita. Inizia lo scontro finale. Lontano dalla Terra, al sicuro nella sua roccaforte spaziale, Bai Jin è ormai sicuro della vittoria. Il suo folle piano per vendicarsi dell’affronto subito secoli prima è ormai quasi compiuto, e solo la sovrumana perseveranza di Masaru si frappone, nella sua mente malata, tra lui e la riconquista del suo amore perduto. Karakuri Circus © Kazuhiro Fujita.

SHONEN

Shonen/Fantasy/Action

Yokai Collection 46

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 5,95

PRISON EXPERIMENT VOL. 8

Eyama ha deciso di abbandonare i suoi propositi e attaccare direttamente Tanizaki, il leader del gruppo avversario. Ma, proprio quando sta per avere la meglio, viene fermato da Harakawa… Prosegue il terrificante Gioco del Prigioniero, con inaspettati contraccolpi sulla mente di tutti i partecipanti.

SEINEN

Seinen/Horror/Psicologico

Cult Collection 74

15×21, B+sc, 200 pp, b/n

€ 7,50

HELCK VOL. 5

Il Re Demone è stato davvero ucciso? E che legame c’è tra Helck e l’eroe responsabile della sconfitta del re Demone? Sulla strada per la Reggia degli Inferi, Helck si trova finalmente faccia a faccia con uno dei quattro grandi demoni…

SHONEN

Action/Fantasy

Mirai Collection 59

12,2×17,8, B+sc, 200 pp, b/n+col.

€ 6,50

NUMBER 7 VOL. 1

Nel 1961 Shichiro venne messo in ibernazione sospesa dal padre perché sopravvivesse alla guerra nucleare che pensavano stesse per scoppiare. Ora è il 2061 e l’umanità vive nello spazio, nel tentativo di tornare sulla Terra. Shichiro si risveglia ai piedi di una montagna solo per soprire di essere una delle sole 7 persone, in tutto il mondo, immune agli effetti causati dalle bombe H. Questo lo mette nella condizione unica di poter aiutare l’umanità assieme alle incredibili invenzioni che il padre gli ha lasciato e all’aiuto degli altri 6 eroi… Una nuova, straordinaria avventura del Dio dei Manga, Osamu Tezuka, in un’edizione “GX”, integrale di grandissimo pregio.

SHONEN

Shonen/Action/SF

GX Collection

15×21, B+sc, 600 pp

€ 12,50

BASTARDO VOL. 8

Seon Woo-jin è un ragazzo riservato e silenzioso, spesso isolato dai suoi coetanei. Da bambino ha perso un occhio a causa di un “incidente”. Il padre di Seon Woo-jin, Dong-soo Seon, è un CEO affermato e ammirato, considerato da tutti quelli che lo conoscono come “una persona retta e onesta”. Ma Seon Woo-jin teme e disprezza suo padre, in un modo che rasenta la follia… Arriva in Italia uno sconvolgente webtoon dagli autori di Sweet Home, un thriller/horror a tinte cupissime che vi inchioderà, letteralmente, a ogni pagina.

SEINEN

Seinen/Thriller/Horror

Manwha Collection Extra 8

15×21, B+sc, 200 pp, col.

€ 12,50

STRINGIMI VOL. 1

Tre amiche si riuniscono per un’occasione infausta. Ognuna di loro sta affrontando un momento difficile, tra amori finiti o complicati. Ma, anche se è difficile e ti sembra che il cuore stia per inaridirsi, puoi sempre trovare nuova luce e speranza se ti riunisci con persone che ami a mangiare del riso insieme.

JOSEI

Josei/Romance/Slice of life

Kokeshi Collection 54

B+sc, 200 pp, b/n + col.

€ 6,95

SWAN IL CIGNO VOL. 2

Masumi è una ragazza solare che vive nella periferia di Hokkaio, assieme al padre scultore. La sua testa, però, è tutta dedicate al balletto, e lei sogna di diventare una grande ballerina come la defunta madre. Ma non è facile studiare balletto in un paesino dove gli animali della fattoria tendono a interrompere le lezioni di ballo. Ma la ragazza non demorde e decide di trasferirsi a Tokyo per incontrare il famosissimo ballerino russo Alexei Sergeiev. Anche se I biglietti sono esauriti, Masumi prova a entrare dietro le quinte… Uno dei grandi capolavori dei manga in un’edizione straordinaria.

SHOJO

Shojo/Drama/Romantico

Academy Collection 4

15×21, B+sc, 400 pp, b/n

€ 12,50

PRIMAVERA MALEDETTA VOL. 2

Natsumi ha appena perso la sorella minore, Haru, per un cancro. Mentre la bara della sorella viene chiusa per l’ultima volta, lei gli sussurra: “Aspettami fino a che non ti raggiungerò. Non ci vorrà molto…” Comunque il fidanzato di Haru, Tougo, ha altri piani per guarire il suo cuore infranto.

JOSEI

Josei/Drama/Slice of life

Kokeshi Collection 53

B+sc, 200 pp, b/n + col.

€ 7,50

COLPO MORTALE VOL. 4

Alla fine dell’epoca Edo, al tramonto dello shogunato dei Tokugawa e l’alba del XX secolo, un comune contadino si ritrova a dover affrontare una micidiale “selezione” tra gli uomini più forti del Giappone.

Il ritorno del grande maestro Jiro “Freesia” Matsumoto per rendere in potente immagini l’opera dello storico Yoshio Nagai!

SEINEN

Seinen/Action/Storico

Memai Collection 57

13×18, B+sc, 192 pp, b/n + col.

€ 6,95

NUOVAMENTE DISPONIBILE

DOVE VIVONO I RAGAZZI

Sano Kiri desidera solo una normale vita da liceale.Purtroppo, il suo percorso si incrocia con quello di Minamino Ryuu, afflitto da una strana forma di “complesso del miglior amico”, e dal misterioso Narasaki Subaru. I migliori giorni della vita di Kiri si prospettano, pertanto, molto meno tranquilli di quanto lui avrebbe desiderato. Ritorna il maestro Furuya con un nuovo, emozionante volume.

SHONEN

Shonen/Young-Adult/Drammatico

Mega Collection 34

12,2×17,8, B+sc, 200 pp, b/n

€ 6,95