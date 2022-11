Trigun Stampede arriverà nel 2023 e intanto la diffusione d’immagini e notizie al riguardo è molto timida e l’enigma e il mistero è sempre al centro di tutto.

Forse la produzione non vuole parlare di nulla in attesa della prima mondiale, che avverrà tra pochissimi giorni al NYC, mentre ufficialmente come accennato arriverà al cospetto del pubblico l’anno prossimo.

A tal proposito la produzione sull’account Twitter ufficiale ha condiviso una nuova art dell’anime, mostrando un luogo molto enigmatico e allo stesso tempo misterioso, rilassante, anche se sicuramente nasconde delle cose che potrebbero risultare pericolose per i protagonisti.

Trigun Stampede si pone come un reboot dell’anime originale degli anni duemila, un’anime che ha segnato l’inizio del nuovo millennio con il suo volto futuristico ma allo stesso tempo moderno e attuale.

Yasuhiro Nightow, l’autore originale del manga, si pone come obiettivo anche questa volta quello di porsi alle nuove generazione di appassionati, cercando di abbracciare anche quella precedente amante dell’anime originale di Trigun, che questa volta è esteticamente mutato.

Trigun Stampede: un misterioso viaggio accompagna Vash nella nuova art

A detta sempre dell’autore anche Trigun Stampede manterrà il cuore della storia originale, nonostante a livello estetico sia tutto diverso, vista l’entrata in gioco della CGI.

Se vi è invece sfuggito questo dettaglio, rammentiamo anche la controparte riguardante la storia, contenente alcune sequenze e scelte non presenti nella versione originale dell’anime.

Questa nuova versione infatti conterrà alcune scene riguardanti la vita e il passato di Vash, che oltre ad approfondire donerà anche un nuovo volto a questo complesso e sfaccettato personaggio.

Forse la nuova art è misteriosa anche per questo, dato che probabilmente Vash sta viaggiando in un luogo diverso dal solito e nonostante il tutto sembri sereno il pericolo può essere sempre dietro l’angolo.

Come vedete questa bellissima art mostra un luogo sì rilassante ma anche molto desolato, quasi onirico, sospeso tra la vita e la morte. Gli aridi luoghi del manga e dell’anime di certo la fanno da padrone vista l’immensità e l’importanza artistica delle location.

I colori spenti mostrano un qualcosa di pericoloso all’orizzonte o semplicemente non esiste niente in questa vasta distesa, visto che in precedenza probabilmente è stato tutto distrutto. Tutto arriva da CB.

Fonte Comic Book – Twitter