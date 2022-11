Chainsaw Man: si scatena la polemica per alcune scene con Denji, Power e Makima!

Chainsaw Man è quasi a metà stagione e come da prassi è già scattata la polemica per alcune scene abbastanza “spinte” a detta dell’utenza giapponese. Tramite un nuovo Tweet di @SHIHEILIN scopriamo le immagini e le sequenze che hanno suscitato scalpore e pare che al centro ci sia lo stesso protagonista Denji.

A quanto pare il personaggio è considerato un vero maniaco da parte del pubblico, vista la sua tendenza ad allungare le mani e spingersi troppo oltre con le sue colleghe e in questo caso anche superiori come Makima e Power.

Alcune scene hanno suscitato la rabbia e anche il disgusto del pubblico, che a quanto pare ha deciso di scatenarsi e dire la propria su queste scelte presenti anche nel manga ricordiamo.

Infatti in difesa della storia gran parte dell’utenza ha detto proprio questo, ovvero del perché questa polemica sia stata suscitata ora e non all’epoca dell’uscita settimanale dei capitoli, dato che l’anime trasporta alla lettera gli avvenimenti della versione cartacea.

La riposta sarebbe stata che le scene disegnate erano quasi più comiche a quanto pare, mentre nella versione animata il tutto sembra andare troppo oltre, risultando troppo esagerato per la maggior parte dell’utenza.

Allo stesso tempo, come spesso accenniamo, la versione animata di un manga è sempre più seguita rispetto alla sua versione originale e quindi per la legge dei grandi numeri sono presenti più persone che hanno da ridire su alcune cose, nonostante determinate scene siano presenti da anni all’interno dei volumi originali della storia.

Le polemiche sono definitivamente esplose dopo la scorsa puntata (1×05), quando Makima provoca volontariamente Denji facendogli poggiare la mani su alcune parti del suo corpo “private”, provocando nello spettatore un senso di disagio e a quanto pare di disgusto.

Qui è presente tutta la discussione con i commenti presenti in tutte le lingue, che attestano i moventi delle polemiche discusse in questa sede.

Come accennato l’utenza ha detto di aver apprezzato queste sequenze all’interno del manga di Fujimoto, visto che lì le medesime erano più comiche che erotiche, mentre nell’anime di MAPPA è il contrario, per questo è scattata la polemica. Voi cosa ne pensate? Trovate giusto criticare alcune scelte in base al mutamento del medium dove viene raccontato?

