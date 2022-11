Studio Ghibli e Star Wars annunciano un cortometraggio su Baby Yoda

Lo Studio Ghibli ha recentemente annunciato una collaborazione speciale con Lucasfilms e Star Wars. Sembra che l’attesa sarebbe stata lunga e interminabile, ma a quanto pare il progetto animato uscirà il 12 novembre. È proprio l’account Twitter ufficiale del franchise di Star Wars ad annunciarlo.

Questo progetto animato si intitola Zen – Grogu and Dust Bunnies ed è un cortometraggio disegnato a mano dallo Studio Ghibli. Sarà visibile e disponibile su Disney+.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Star Wars. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Zen – Grogu and Dust Bunnies, a hand-drawn animated Original short by Studio Ghibli. Streaming tomorrow on @DisneyPlus. pic.twitter.com/G8tV37OD87 — Star Wars | Andor & Tales of the Jedi On Disney+ (@starwars) November 12, 2022

Come si può capire benissimo dal post, Baby Yoda sarà il protagonista e sarà circondato dagli spiriti della fuliggine (Susuwata) de La Città Incantata. Lavorano nel locale caldaie dei Bagni Aburaya, e sono costretti a lavorare da una magia della strega Yubaba. Quando smettono perdono la vita e tornano ad essere fuliggine. Questi però fanno la loro comparsa anche nel lungometraggio Il mio vicino Totoro e sono conosciuti come Nerini del Buio.

Katsuya Kondo, il designer dei personaggi di Kiki – Consegne a domicilio, Ponyo ha diretto il corto. Insieme a lui ha lavorato Ludwig Göransson, il compositore per The Mandalorian e Black Panther, ha realizzato le colonne sonore.

Il corto rappresenta l’amicizia di lunga data dei co-fondatori dello Studio Ghibli Hayao Miyazaki e Toshio Suzuki con la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy.

Grogu ha fatto la sua prima apparizione nel primo episodio di The Mandalorian. Dopo questa sua apparizione è subito diventato un fenomeno mondiale. Il cosiddetto “Little Yoda” è diventato una parte fondamentale dell’universo Star Wars.

Il piccolo detentore della Forza abbia avuto un ruolo importante nelle prime due stagioni di The Mandalorian. Tuttavia ha anche svolto un ruolo importante in The Book of Boba Fett, tornando sul piccolo schermo mentre si allenava sotto la tutela di Luke Skywalker.

Con Grogu e Mando che uniscono le forze ancora una volta in una relazione padre-figlio, sembra che il piccolo alieno verde sia un lucchetto per la prossima terza stagione.