Detective Conan insieme a One Piece è uno dei franchise più longevi e apprezzati di sempre in tutto il mondo, complice la componente narrativa e le varie vicissitudini dei personaggi presenti all’interno della storia, ancora oggi fautori di storie avvincenti e coinvolgenti.

Recentemente TOHO ha annunciato l’arrivo di un nuovo film del franchise e nonostante il titolo non sia ancora stato svelato (forse perché sarà giustificato in una maniera differente ndr), oggi abbiamo un nuovo teaser che mette al centro Ai Haibara.

In calce come sempre vi presentiamo questa nuova clip pescata tramite ANN e Youtube ovviamente, chiedendovi anche cosa ne pensate di questo prossimo film:

Da come potete vedere il video è davvero breve e tramite un montaggio e un taglio in stile fumettistico carpiamo la centralità del personaggio di Ai e la sua potenziale nuova minaccia a cui dovrà far fronte.

Detective Conan: The Bride of Halloween (Meitantei Conan: Halloween no Hanayome), è il 25° film del franchise, quindi anche l’ultimo attualmente uscito ovviamente, arrivato in Giappone lo scorso 15 aprile, macinando ancora una volta record su record.

Il lungometraggio infatti ha venduto 1.321.944 biglietti per 1.907.467.150 yen (circa 15,06 milioni di dollari) nei primi tre giorni di programmazione, innalzando ancora una volta Detective Conan a uno dei fenomeni mondiali per il medium anime più importanti di sempre.

Detective Conan: online il primo teaser del nuovo film

Anche qui ci troviamo di fronte a uno dei franchise che ha coronato la storia di tutti noi, vista la sua trasposizione anime ormai leggendaria che insieme a One Piece e Dragon Ball ha creato e influenzato il medium nipponico moderno, specie in terra nostrana, dove ancora oggi si deve ancora sdoganare il concetto.

Detective Conan è un prodotto importante non solo per i profitti e la produzione di anime e manga ma è anche rilevante a livello iconico in un certo senso, vista la sua importanza a livello simbolico nel resto del mondo, che insieme a Goku, Naruto Luffy e gli altri compone un pattern immortale per gli anime e i manga moderni, come un tempo fu Doreamon o Lupin ad esempio, ancora oggi anch’esse delle forti icone.

Fonte ANN – Youtube