L’autore di Jujutsu Kaisen a quanto pare ha omaggiato il manga nella cover del volume 9 di Sakamoto Days, una delle storie più in voga degli ultimi anni, specie in terra nipponica. Anche Jujutsu Kaisen di Gege Akutami non scherza e oggi possiamo ammirare il suo tributo a Sakamoto Days sulla cover del nuovo volume del manga di Suzuki.

Inoltre Gege Akutami oltre a consigliare il manga ha anche aggiunto un commento alla striscia in basso al tankobon, dicendo: “Leggendo Sakamoto Days mi accorgo di quante cose manchino al mio manga, specie nelle scene d’azione”. Questo la dice veramente lunga sulla qualità totale del prodotto.

Entrambe le serie sono pubblicate su Weekly Shonen Jump e oggi possiamo ammirare questa bellissima copertina speciale per celebrare un manga di enorme successo in Giappone e piano piano anche in Italia. Come sempre in calce potete ammirare il tutto e noi riportiamo la news da Comic Book e Twitter:

L’autore di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, omaggia Sakamoto Days

Motore, azione!

L’autore di Sakamoto Days si presenta al lettore dicendo semplicemente che ama i film d’azione, e fin dalle prima pagine ne abbiamo una prova.

John Wick è stato sicuramente una delle sue ispirazioni più rilevanti, dato che il Signor Sakamoto diventa una parodia di quest’ultimo.

Nonostante le basi siano quelle del personaggio interpretato da Keanu Reeves, Suzuki non ha bisogno di altro è fin da subito presenta un personaggio nuovo.

La capacità sublime e celere di Sakamoto Days nel liberarsi fin da subito dei fantasmi delle sue ispirazioni è davvero rilevante, e per questo è una delle migliori serie in circolazione.

Lo “switch” della trama da vicende leggere ad altre più “pesanti” è davvero rilevante e la capacità scritturale dell’autore neanche fa presagire questa finezza.

Oltre ai lungometraggi action, il manga ricorda anche storie e videogiochi come Ichi The Killer, Old Boy vari picchiaduro citando rispettosamente il tutto per poi farci una parodia.

Prima che un manga d’azione pura, Sakamoto Days si pone come una parodia appunto, e spesso ci troviamo di fronte scene assurde che rasentano il sovrannaturale.

Come accennato a inizio recensione, il manga oltre che una scrittura sublime, pone di fronte al lettore delle tavole dall’impostazione pregiata.

Per questo ogni combattimento o omicidio (che sia di Sakamoto o Shin) rasenta lo spettacolo puro, dato che viene dato spazio solo alle scene action.

I dialoghi sono forse, la parte più “secondaria” di Sakamoto Days, per dei motivi che non vi sveliamo per lasciarvi il gusto della scoperta.

Fonte Comic Book – Twitter