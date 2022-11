One Piece: Oda afferma che arriveranno più informazioni su Shanks

Tra i diversi personaggi presenti in One Piece, Shanks è quello non solo tra i più misteriosi. Ma è anche colui che ha invogliato Rufy a intraprendere il suo percorso per realizzare il suo sogno. Quindi Shanks ha giocato un ruolo determinante nella vita del protagonista del manga di Oda.

Sono poche le informazioni a disposizione sul conto di Shanks, anche se attraverso il quindicesimo film della serie, One Piece Film: Red, alcune cose sul suo passato sono state rivelate. Tuttavia ci sono ancora diverse domane a cui Eiichiro Oda dovrà rispondere su Shanks.

Il mangaka stesso infatti promette ai fan che saranno in arrivo ulteriori rivelazioni legate a uno dei quattro imperatori più potenti di sempre.

Il nuovo film di One Piece non vede solo il ritorno di Shanks. Tuttavia introduce anche sua figlia, Uta, nota in tutto il mondo come la “Ultimate Diva”. Sebbene si tratti di un nuovo personaggio mai apparso in nessuna storia in passato, la serie televisiva ha recentemente colto l’occasione per esplorare ulteriormente gli anni della figlia di Shanks.

In questo modo si è anche vista l’amicizia che legava Uta a Rufy quando erano bambini. Con il ritorno di Shanks nel film, i fan di One Piece apprenderanno qualcosa in più sul mentore di Rufy, con un importante cambio di nome presentato nel film.

Eiichiro Oda è solito rispondere alle domande dei fan. Il mangaka non ha approfondito il mistero sulla “Famiglia Figarland“, ma accenna al passato di questa nuova linea di sangue con Shanks e conferma che in futuro ci saranno ulteriori chiarimenti e rivelazioni.

Nel nuovo film infatti, i Cinque Astri di Saggezza menzionano la Famiglia Figarland.

Attualmente, il manga si sta concentrando sul suo arco finale. Questo porrà fine al viaggio dei Pirati di Cappello di Paglia. Dunque tutti gli appassionati dovranno aspettarsi novità interessanti in qualsiasi momento proprio su Shanks.

Infatti l’Imperatore sarà più presente in questa fase del manga e giocherà un ruolo importante nella serie. Per di più si tratterà di un momento epocale in quanto sia Shanks che Rufy si incontreranno di nuovo entrambi come Imperatori del mare.

