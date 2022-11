Chainsaw Man: il nuovo episodio mostra i poteri di Aki

La prima stagione animata di Chainsaw Man è la più chiacchierata del momento nonché la più attesa dell’anno probabilmente.

Gli episodi vanno a gonfie vele e l’ultimo episodio ha rivelato molto di più su un altro personaggio molto importante, ossia Aki Hayakawa.

I primi episodi dell’anime che adattano le vicende del manga di Tatstuki Fujimoto, erano concentrati sulla presentazione del cast principale.

Molta attenzione ha ricevuto anche il mondo brutale e pieno di violenza che li circonda.

Denji ora si ritrova ora sotto la supervisione di colui che guida la Divisione Speciale 4 delle squadre di caccia al diavolo che doveva ancora combattere lui stesso.

Aki è un personaggio che non solo detesta i diavoli, come dimostra nei confronti di Denji e Power per il momento, ma prende molto sul serio la lotta contro di loro.

Questo aveva sollevato dubbi sulle sue potenziali capacità e l’ultimo episodio della serie rivela che ha stipulato un contratto con un diavolo in persona poiché aveva bisogno di uno strumento per combattere i potenti nemici.

Ma come implicherebbe un simile accordo, combattere i diavoli in questo modo lo ferisce attivamente.

L’aggiornamento arriva direttamente dell’insider satoruakii. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

L’episodio 4 di Chainsaw Man vede Aki salvare Denji e Power da un Diavol con un suo diavolo sorprendentemente massiccio.

Usando un preciso segno della mano, evoca un enorme Diavolo Volpe per masticare istantaneamente la minaccia, prima ancora che potesse reagire alla sua presenza.

Elimina rapidamente il nemico contro cui Denji aveva lottato in precedenza e svanisce all’istante dopo il suo utilizzo. Aki però spiega a Denji in seguito come funziona esattamente.

Rivela di aver stretto un contratto con questo diavolo da usare come strumento per combattere i diavoli. Questo è un motivo importante che spiega perché sta bene lavorando con Denji e Power. Di fatto i due personaggi possono essere usati come strumenti allo stesso modo.

Ha un contratto con la Fox Devil, ma non è affatto amichevole. Offre un po’ del suo corpo come cibo in cambio del potere del Diavolo. Ogni evocazione richiede il sacrificio di una parte della sua pelle.