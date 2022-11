Dragon Ball: Tadatoshi Fujimaki ridisegna il volume 14 del manga

Dragon Ball rimane il battle shonen per eccellenza soprattutto per come ha saputo coinvolgere un numero incredibile di lettori appartenenti a diverse generazioni. Infatti si parla di un manga che ha debuttato nel lontano 1984 in Giappone, ma nonostante ciò parliamo di una delle serie ancora in attività.

Shueisha proprio in vista dei quarant’anni della serie di Akira Toriyama aveva deciso già da qualche anno, di celebrare questo evento coinvolgendo tutti i mangaka e quindi colleghi di Toriyama. L’obiettivo principale è fare in modo che tutti questi mangaka che decidono di parteciparvi spontaneamente, realizzino le cover dei volumi di Dragon Ball ridisegnandole in base al loro stile di disegno.

Questa attuale collaborazione ha già visto il contributo di Masashi Kishimoto, Tite Kubo e Tatsuki Fujimoto di Chainsaw Man. Questi però sono solo alcuni dei mangaka che hanno ridisegnato le cover dei volumi di Dragon Ball.

Il “Dragon Ball Super Gallery Project” arriva in un momento fantastico anche per il mangaka di Kuroko’s Basket, Tadatoshi Fujimaki. Per lui, quest’anno è il decimo anniversario dell’anime sportivo e dunque festeggia sia la sua serie che quella di Toriyama.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

"Dragon Ball" tribute illustration by "Kuroko no Basket" creator Tadatoshi Fujimaki in the latest Saikyo Jump issue 12/2022. Reference to Dragon Ball volume 14. Next month "Katekyo Hitman Reborn" creator Akira Amano will adapt a DB cover Image © Shueisha, Tadatoshi Fujimaki pic.twitter.com/AnCL8UW7tC — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) November 1, 2022

Come si può vedere, questo è il tributo più recente per il 40° anniversario di Dragon Ball. Tadatoshi Fujimaki si è concentrato sulla cover 14 di Dragon Ball e ha realizzato un confuso Goku che tenta di farsi strada.

questo volume si concentra su Goku che si reca al palazzo del re e salva Tenshinhan uccidendo Tambur. Successivamente affronta il demone, sconfiggendolo dopo un lungo scontro. Prima di morire il demone genera un uovo, contenente Piccolo, suo figlio nonché reincarnazione.

Goku poi si reca al palazzo di Dio per chiedere a quest’ultimo di ricreare il Dio Drago, in modo da potere resuscitare le vittime del Mago Piccolo. Dio esaudisce la richiesta del giovane, ma in cambio Goku deve diventare suo allievo per potere sconfiggere Piccolo durante il 23º torneo Tenkaichi.