One Piece non smette mai di stupire e questa volta non parliamo neanche dell’opera in se. Quello di cui andremo a discutere oggi sarà la passione verso gli anime e i manga, alimentata da opere del genere come quella di Oda, capace di “raccogliere” un pubblico vasto e di tutte le età.

Spesso nel corso degli anni chi era appassionato di questo mondo era sempre allontanato in un certo senso e ritenuto “diverso” per via dell’approccio alla vita e fortunatamente a oggi le cose sono cambiate e il tutto è diventato un discorso più diffuso, completo, e rivolto finalmente a un grande pubblico.

Nonostante questa apertura mentale però, c’è ancora molto lavoro da fare e fortunatamente oggi non parliamo di questo ma anzi, poniamo a voi lettori la possibilità di ammirare una storia bellissima, che ha a che fare con un padre indonesiano appassionato di anime e manga, e gran divoratore dell’anime di One Piece.

One Piece: un papà diventa virale su internet grazie alla sua longeva passione

La foto è stata condivisa da Anime Senpai, una pagina Facebook molto nota che durante la scorsa settimana ha pubblicato questa foto inerente al mondo anime, e fin da subito è diventata virale per via della sua descrizione che recita: “Un fan indonesiano dell’anime è diventato virale dopo aver postato una foto di suo padre che guarda One Piece! Ickyzer ID ha scritto: “Diamo suggerimenti sugli anime per mio padre che segue solo Boruto, One Piece e Hunter x Hunter”.

La passione è passione

Come potete immaginare questo post ha fatto il giro del mondo e ovviamente ha acceso la gioia di tutti gli appassionati per quanto riguarda il consigliare anime a questo papà indonesiano, che immaginiamo senza ombra di dubbio essere l’idolo di suo figlio.

Questo dimostra che non bisogna darsi limiti e fare sempre quello che desideriamo, qualunque esso sia l’interesse. Dobbiamo liberarci dai canoni e i pregiudizi del mondo, per riuscire a vivere al meglio la nostra vita attiva, le nostre pause e perché no, i nostri momenti di solitudine in compagnia di un bel manga.

Fonte Anime Senpai