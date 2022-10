One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1063

One Piece prosegue il suo ultimo viaggio con il suo arco narrativo finale e molte sono le novità che stanno venendo a galla. D’altronde il manga di Eiichiro Oda da quando ha debuttato 25 anni fa, ha saputo conservare fino ad ora tantissimi misteri. E nonostante siano passati tantissimi anni da quando è iniziata la serializzazione, l’attenzione da parte dei fan non è mai calata.

Oggi riportiamo alcune anticipazioni relative al capitolo 1063 di One Piece. Dunque tutti gli appassionati che non sono interessati ai primi spoiler del nuovo capitolo in uscita questo week end, sarebbe l’ideale non proseguire ulteriormente.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_NEWS2022. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Partiamo dal titolo del capitolo 1063 che sarà “La mia sola famiglia“. Il riferimento va chiaramente a Bonney, che da’ la caccia a Vegapunk per aver trasformato suo padre, Orso Bartholomew (Kuma) in un cyborg.

Come spesso succede in un nuovo arco narrativo di One Piece, i protagonisti indossano un outfit diverso. E infatti vedremo Rufy, Chopper Jinbe e Bonney indossare dei vestiti grazie ad una macchina speciale di Vegapunk. Tutti avranno outfit futuristici tranne Jinbe.

Ad un certo punto i quattro pirati vengono attaccati da un Kuma che indossa un’uniforme da poliziotto. Rufy sta per rispondere con un pugno ma Bonney lo ferma dicendo che si tratta della sua sola famiglia in quanto suo padre. Inoltre mostra loro una foto sua con suo padre quando era una bambina.

Non ci saranno ancora notizie degli altri componenti della ciurma di Rufy, ma ci sarà un altro scenario fondamentale che vedrà protagonista di nuovo Marshall D. Teach.

Barbanera insieme ai suoi compagni Jesus Burgess, Van Angur, Doc Q e Stronger, tendono un’imboscata a Law. Tutti i compagni di Barbanera hanno i poteri del Frutto del Diavolo.

Law riesce a nascondersi in un’isola vicina ma non serve a molto in quanto Van Angur teletrasporta prima Burgess. Quest’ultimo solleva una montagna e la scaglia contro Law. Successivamente arrivano Barbanera e Stronger in sella a Doc Q, in quanto gode dei poteri del Frutto del Diavolo Zoo Zoo Mitologico Modello Pegaso. Quest’ultimo trasforma Law in una donna ma Law annulla l’effetto grazie al suo Haki potenziato dopo le vicende di Wano.

Lo scontro tra Law e Barbanera sta per iniziare e quest’ultimo è interessato a sottrargli i suoi Poneglyph.