Berserk: annunciato un misterioso countdown

Berserk è tra i manga Seinen più famosi e seguiti in tutto il mondo e oggi riportiamo un aggiornamento piuttosto intrigante. Infatti sul sito web della Memorial Edition dell’anime è presente un countdown che terminerà solo l’11 dicembre di quest’anno. Al momento non ci sono ulteriori novità o rumors su questo, ma continuate a seguirci perché saremo pronti ad annunciare ulteriori novità in futuro.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

"Berserk" has launched a new countdown ending on December 11, 2022 on the website for the Memorial Edition Anime Airing; no other hint what it could be related to.https://t.co/JJEBZtaxYq pic.twitter.com/nP0n75Cv0V — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) October 1, 2022

Attraverso l’insider animetv_jp è possibile dare un’occhiata alla schermata presente sul sito web, qualora lo si volesse consultare per vedere il countdown con i propri occhi:

A mysterious countdown… (via The Official Website of Berserk) ✨More: https://t.co/PVn9TBbrs8 pic.twitter.com/NU4eXvt3TM — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) October 2, 2022

Difficilmente si può immaginare di cosa si tratterà, ma sicuramente questo aggiornamento terrà molto alta l’attenzione di tutti i fan della serie creata dal compianto Kentaro Miura.

La Memorial Edition dell’anime di Berserk consiste in una trilogia di film che copre la maggior parte dell’Arco dell’Età dell’Oro. Come molti appassionati sapranno, ha avuto diversi alti e bassi nel corso degli anni. Infatti sono molti i fan che hanno sempre messo in discussione le tecniche e alcune scelte stilistiche dei 3 film, continuando a preferire quanto fatto con la serie anime del 1997. Non a caso tutt’oggi è considerata ancora una delle più belle di sempre.

Ricordiamo che dopo la tragica e inaspettata morte di Kentaro Miura, sembrava molto difficile rivedere le vicende di Gatsu. Tuttavia il 7 giugno 2022 la redazione di Young Animal ha annunciato la prosecuzione del manga col numero 23 in uscita il 24 giugno 2022. Il lavoro è supervisionato da Kōji Mori, amico di Miura a cui l’autore aveva rivelato a grandi linee lo svolgimento e la conclusione della storia che aveva in mente.

Di recente abbiamo riportato una novità che riguarda la pubblicazione del manga in Italia. Infatti Planet Manga ha riportato una deluxe edition del manga di Miura. Questa sarà composta da ben dodici volumi formato deluxe. Non c’è ancora una data di uscita ufficiale, ma il periodo di uscita sì. A partire dal mese di novembre di quest’anno tutti gli appassionati potranno mettere le mani su questi volumi. Ognuno dei 12 volumi di Berserk costerà 50 euro.