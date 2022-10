Bleach: The Thousand-Year Blood War Arc farà il suo debutto il 10 ottobre in Giappone e ancora non sappiamo la diffusione internazionale e mondiale a tal proposito; quindi anche in Italia non abbiamo conferma ma solo congetture. Queste ultime conducono a Disney+ o Crunchyroll.

Successivamente alla fuga di notizie degli ultimi giorni, oggi abbiamo la possibilità di visionare un nuovo trailer con al centro il nemico degli eroi della storia, temibili villain facenti parte dal clan Quincy fautori d’incredibili battaglie a cui anche Ichigo ha preso parte, formando la sua crescita come guerriero nella Soul Society.

Da come abbiamo discusso anche negli articoli precedenti uno dei personaggi più rilevanti all’interno di questa parte della storia è sicuramente Uryu Ishida, visto il suo passato collegato direttamente al clan Quincy. Il valore delle sue battaglie e la sua assistenza a Ichigo e gli altri e di fondamentale importanza, quindi è una figura da tenere d’occhio.

Studio Pierrot a tal proposito ha anche confermato che alla fine nonostante questa nuova trasposizione è simile al manga di Tite Kubo, ci saranno comunque delle modifiche volte ad adattare alcune vicende al medium audiovisivo legato alle serie Tv, mutando alcune cosa sotto la supervisione dello stesso autore.

Bleach: The Thousand-Year Blood War Arc è alle porte ormai, e non ci resta che aspettare l’imminente data, confermata ancora una volta per il 10 ottobre. In calce vi lasciamo lo spettacolare trailer con al centro il clan più pericoloso di questo arco del manga:

Il nuovo anime di Bleach si concentra quindi sulla parte finale del manga di Tite Kubo, concluso qualche anno fa dalla stessa Shonen Jump. Pierrot ha bloccato l’anime poco dopo la chiusura del manga e a quanto pare aveva già da qualche anno questo progetto in mente.

Bleach: The Thousand-Year Blood War Arc come abbiamo detto sarà suddiviso in 4 split core che porteranno la nuova trasposizione animata a concludersi nella primavera del 2023. Ogni tranche sarà “spezzata” in 12-13 episodi e avrà una pausa di circa 3 mesi. Il tutto è stato riportato tramite CB e il canale ufficiale di Bleach.

