Spy x Family: svelati gli attori che interpreteranno Loid e Yor nel musical

Spy x Family ha riscosso un successo a livello mondiale incredibile e i record di vendita che registra ne sono una dimostrazione. Sicuramente il debutto dell’adattamento anime prodotto da Wit Studio e Cloverworks ha fatto in modo che la fanbase aumentasse.

Di fatto Spy x Family si può considerare il più grande adattamento anime presentato in anteprima nel 2022. La prima stagione sta per riprendere con la seconda parte disponibile su Crunchyroll sottotitolata in italiano.

Il successo della serie di Tatsuya Endo ha portato alla progettazione di un musical. In merito a questo riportiamo un aggiornamento che annuncia gli attori che nel live-action interpreteranno Loid e Yor. Va specificato che saranno due gli attori che interpreteranno Yor e altri due quelli che saranno nei panni di Loid.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider spyfamily_stage. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere gli attori che interpreteranno la spia più famosa e amata dagli appassionati saranno Win Morisaki e Hiroki Suzuki. Da questi due scatti si può già vedere l’ottimo lavoro svolto e soprattutto quanto il loro outfit sia ben realizzato e fedele a Loid.

Per quanto riguarda Yor, il sicario sarà interpretato da Fuka Yuzuki e Mirei Sasaki:

L’adattamento anime di Spy x Family, che torna a partire dal 1 ottobre, introdurrà i fan nella fase finale della prima stagione. Coloro che non hanno ancora iniziato a guardarla ma sono interessati, possono recuperare la prima parte sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Ricordiamo che dal 15 ottobre, sempre su Crunchyroll, sarà possibile guardare Spy x Family doppiato in italiano!

Spy x Family è un manga realizzato dal mangaka Tatsuya Endo. Le vicende ruotano attorno a Loid, agente di Westalis noto come “Twilight”. È una spia professionista il cui compito è mantenere in vita il fragile rapporto di pace tra i paesi Westalis e Ostania. Per farlo si infiltra nella militarizzata Ostania sotto il nome fittizio di Loid Forger. Il suo scopo è scoprire e sventare le macchinazioni ostili di Donovan Desmond, leader del partito militarista. Per fare ciò, è necessario che Loid crei una famiglia non reale, e iscriva la propria “figlia” presso la prestigiosa Eden Academy, frequentata dal figlio di Desmond.