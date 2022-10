My Hero Academia 6: svelata la sinossi e il titolo dei primi due episodi

My Hero Academia ha debuttato finalmente con la sua sesta stagione animata, prodotta da Studio Bones. Oggi riportiamo i titoli e la sinossi dei primi due episodi dell’adattamento animato. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider shonenleaks. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Dunque i primi due episodi si intitolano “Un buon inizio” e “Mirko“. Per quanto riguarda il primo episodio, i riflettori saranno puntati sugli Hero professionisti che, dopo la ricognizione di Hawk, si riuniscono dopo aver ottenuto informazioni importanti sul nascondiglio del Fronte di Liberazione Paranormale. Questa è un’organizzazione criminale guidata da Shigaraki. Lo scontro finale tra Eroi e Nemici ha finalmente inizio.

Per quanto concerne il secondo episodio della sesta stagione di My Hero Academia, Mirko, vede al centro dell’azione Endeavor, coinvolto in battaglia contro diversi Nomus, dopo aver invaso l’ospedale Jaku. In questo episodio entra in scena Mirko che insegue Kyudai Garaki, noto anche come Doctor. Non a caso è un Villain affiliato all’Unione dei Villain e successivamente al Fronte di Liberazione del Paranormale. È un fedele servitore di All For One e, di conseguenza, di Tomura Shigaraki ed è il creatore dei Nomu.

Come è possibile notare dalla descrizione degli episodi, questi sono ricchi di azione. Dunque l’inizio della sesta stagione non ripeterà i passi di quella precedente, in quanto aveva sprecato il suo primo episodio con noiosi riepiloghi. Questa volta, invece, sembra che la sesta stagione entrerà subito in azione. Questa decisione è esattamente ciò che i fan speravano di vedere accadere, quindi il pubblico può prepararsi per un ritmo già molto coinvolgente.

Il manga disegnato da Kōhei Horikoshi si trova nella sua fase finale e quindi si appresta a concludersi dopo ben otto anni di serializzazione. Al momento il mangaka non ha espresso nessuna intenzione di proseguire con un eventuale sequel. Piuttosto sembra più incline a esplorare un genere diverso, quello dell’horror.