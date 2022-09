Hunter x Hunter il 4 novembre arriverà con il nuovo volume del manga dopo un lungo stop di quasi 4 anni e ovviamente il pubblico non poteva che esserne entusiasta. I problemi alla schiena del mangaka non sono mai guariti del tutto e nonostante questo i lavori sono tornati a pieno regime grazie anche a una nuova squadra di assistenti.

In onore del ritorno è anche prevista una mostra in Giappone dedicata proprio a Togashi e ai disegni di Hunter x Hunter e Yu Degli Spettri, opera antecedente a quella incentrata su Gon, Killua e tutti gli altri. Il maestro ha deliziato il suo pubblico anche con nuove illustrazioni della mostra a lui dedicata.

Ci sono proprio tutti in questi nuovi disegni e oltre Gon e Killua, vediamo anche Kurapika e Leorio nella sua posa e il suo stile classico che da sempre lo contraddistingue. A ornare questi sketch in bianco e nero sono presenti anche alcune scritte intorno ai personaggi, simboleggianti alcune citazioni chiave dei medesimi.

In calce è presente il post Twitter di HXHSource, che gentilmente condivide con noi pubblico occidentale alcuni sketch di Togashi in onore della sua mostra che si terrà sfortunatamente solo in Giappone. Un ritorno non solo in campo manga ma anche a tutto tondo:

Newly drawn Hunter x Hunter character key visuals for Yoshihiro Togashi's Exhibit pic.twitter.com/BWeJ3yqQOU — Hunter❌Hunter (@HxHSource) September 27, 2022

Togashi fin dall’annuncio riguardante il suo ritorno ha sempre aggiornato i fan sul suo nuovo lavoro intorno al manga di Hunter x Hunter, annunciando che sarebbero arrivati dieci nuovi capitoli della storia, così da completare un volume completo. La parola è stata mantenuta anche grazie a un nuovo team.

Infatti il noto mangaka ha dovuto assumere dei nuovi assistenti per portare a termine il nuovo volume, che stando alle ultime notizie uscirà in terra nipponica il 4 novembre, mentre noi attendiamo una data ufficiale per il ritorno italiano. Abbiamo riportato tutto tramite CB e Twitter.

Intanto vi invitiamo a seguire il nostro sito per ulteriori aggiornamenti al riguardo di Hunter x Hunter

Fonte CB – Twitter