Luffy rivela il motivo del perché vuole diventare Re dei Pirati, solo che noi non lo sappiamo ancora!

One Piece 1060: una scena emozionante rivela il sogno nascosto di Luffy

One Piece con il capitolo 1060 pone alcune vicende davvero interessanti e le domande poste nel corso delle ultime vicende ancora non hanno avuto risposta. Anche in questo capitolo Oda gioca con noi e nonostante “risolva un dubbio” irrisolto da tempo noi lettori rimaniamo comunque all’oscuro.

Luffy ha da sempre voluto diventare il Re dei Pirati, ma sostanzialmente noi lettori non abbiamo mai saputo esattamente il motivo per cui il protagonista vuole raggiungere questo obiettivo; che sia il potere, la fama o qualcosa di più “spirituale” noi ancora non abbiamo conferma al riguardo. Riportiamo tutto tramite CB.

SPOILER CAPITOLO 1060 DI ONE PIECE!

Nell’ultimo capitolo Oda ha infatti posto al centro delle vicende Luffy e il suo sogno di diventare Re dei Pirati, tramite una discussione con la sua ciurma. Il gruppo ha discusso con il suo Capitano dell’argomento e quest’ultimo ha rivelato il vero motivo dietro il suo sogno, tramite una scena davvero particolare.

Ovviamente non è strano leggere e osservare una scena del genere, visto che Oda gioca spesso con il suo pubblico che ancora una volta rimane all’oscuro di tutto. Finalmente dopo 1000 e passa capitoli i Mugiwara apprendono il movente che ha spinto il loro Capitano nell’inseguire il sogno di Re dei Pirati, che a quanto pare è molto ambizioso.

Infatti dopo la rivelazione il resto della Ciurma ride fino alle lacrime e allo stesso tempo Luffy dice di averlo rivelato solamente a Sabo e Ace, confermando successivamente che il suo desiderio di certo non è impossibile da realizzare.

Il dialogo di Luffy con Usopp fa capire ai lettori che questo suo sogno potrà realizzarsi solamente se Luffy diventerà il Re dei Pirati, visto che probabilmente serve per forza questo titolo a quanto pare. Non ci resta che sperare in altre rivelazioni sul sogno del protagonista, anche se attualmente è complesso apprendere questa situazione.

Forse questa scena è stata inserita da Oda solamente per stuzzicare il pubblico, visto che alla fine dei conti è una informazione importante all’interno del mondo di One Piece, dato che ha a che fare con il diventare Re dei Pirati.

Secondo voi quale è il sogno di Luffy?

