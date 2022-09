Saint Seiya è uno dei battle shonen più influenti di sempre per quanto riguarda manga e anime e insieme a Dragon Ball e Hokuto no Ken è ancora oggi uno dei più apprezzati, anche per via della sua meravigliosa trasposizione animata degli anni ’80.

Nel corso della stagione estiva la Star Comics aveva già annunciato una nuova edizione italiana del manga e tra gli annunci aveva confermato anche una variant cover disegnata dal noto fumettista romano Zerocalcare, che avrebbe regalato appunto la sua visione dei Cavalieri di Atena.

I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya Final Edition (il nome di questa nuova edizione ovviamente) sarà portata alla nota fiera di fumetti Lucca Comics & Games 2022 in anteprima, così da avere un utenza maggiore a cui proporre una delle storie giapponesi più influenti e coinvolgenti di sempre.

Oltre l’edizione standard quindi sarà possibile acquistare anche una variant edition firmata da Zeocalcare in persona. L’edizione manco a dirlo sarà limitata e a partire dal 28 ottobre potete tentare di acquistare una copia nella vostra fumetteria di fiducia.

Questa variant sarà racchiusa in un bellissimo box e oltre a contenere il volume appena discusso saranno presenti anche cinque spille e una Star Card all’interno, così da coronare una spesa notevole per un pezzo da collezione interessante e raro.

Saint Seiya: Zerocalcare condivide la variant cover per il primo numero della nuova edizione

Nella giornata di lunedì 19 appunto è stata condivisa la copertina ufficiale che sarà stampata su questa variant inerente alla nuove edizione Star Comics dei Saint Seiya proprio attraverso il profilo Instagram ufficiale di Zerocalcare, che ha esordito così:

“No, non ho fatto un fumetto sui Cavalieri dello Zodiaco, m’hanno fatto fa solo la cover variant e il box per edizioni Star Comics, che è comunque una grande gioia per me visto che i Cavalieri dello Zodiaco sono stati la cosa più fica che abbia mai attraversato il tubo catodico”.

Il noto fumettista è davvero contento di questo suo lavoro e noi non possiamo fare altro che apprezzarlo e cercare di portare a casa e nella nostra libreria questo bellissimo pezzo da collezione, inerente a uno dei manga e degli anime più influenti e importanti della storia. Voi cosa ne pensate?

Fonte Instagram ufficiale Zerocalcare