One Piece: il manga batte un record di vendite grazie al film

One Piece dopo 25 anni di serializzazione conta oltre 1.000 capitoli, destinati ad aumentare in quanto il manga è tutt’altro che finito. Ovviamente si sa molto bene che Eiichiro Oda si trova a realizzare l’arco narrativo finale del manga ma non si sa quanto tempo durerà.

Si suppone non molto presto, dato che ci sono ancora molti misteri da scoprire insieme a Rufy e al suo equipaggio. Oggi riportiamo un aggiornamento, secondo il quale il manga ha battuto uno dei suoi impressionanti record di vendite, facendo ancora la storia.

L’aggiornamento arriva dal Giappone con Shoseki che ha pubblicato l’ultimo elenco di volumi manga più venduti. Dall’ultimo sondaggio risulta che più di 60 volumi di One Piece hanno registrato un alto numero di vendite sulla scia del successo di One Piece Film: Red.

Adesso però quel numero è salito ancora, registrandosi su ben 85 volumi. Dunque 25 volumi in più hanno goduto della scia del film.

Sono solo 18 i volumi di One Piece che non sono presenti in questa classifica. Sembra che si tratti dei volume numero 1, 6, 8, 9, 15, 27, 36, 56, 64, 65, 69, 73, 74, 76, 77, 83, 84 e 88. È piuttosto sorprendente vedere escluso proprio il primo volume, ma ci sono alcune spiegazioni per questo.

Il primo è che One Piece Film Red ha spinto molti fan storici a rivisitare il franchise, quindi non c’era bisogno di controllare ancora una volta il volume uno. E per quanto riguarda la seconda spiegazione, basta semplicemente guardare quanto è popolare One Piece in Giappone.

Il franchise è una delle icone culturali degli anime e i fan giapponesi leggono le vicende di Rufy più di qualsiasi altro paese. Rufy è un tesoro nazionale, quindi persone di tutte le età conoscono il manga di Oda. E a questo punto, è difficile trovare persone che presentino lacune sui primi capitoli di One Piece in Giappone.

Chiaramente, il quindicesimo lungometraggio ha fatto luce sul manga originale e non c’è mai stato un momento migliore per tornare a immergervisi. One Piece ha iniziato il suo atto finale, quindi le cose stanno per scatenarsi nella serie. Basti pensare che un personaggio chiave come Barbanera è tornato in azione.