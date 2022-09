One Piece: svelate le anticipazioni del capitolo 1060!

One Piece si addentra capitolo dopo capitolo più nei dettagli dell’arco narrativo finale e stanno emergendo diverse novità importanti. Chiaramente tutte le vicende stanno venendo alla luce dopo la fine delle ostilità di Wano, che essendo un paese chiuso, non permetteva la divulgazione circa quello che stava accadendo nel mondo esterno.

Per coloro che non hanno interesse o intenzione di scoprire anzitempo le novità di One Piece, sarebbe l’ideale non proseguire con la lettura di questo articolo.

Di vicende ne sono successe, come ad esempio i due nuovi Imperatori del Mare, Rufy e Buggy che hanno rispettivamente sostituto Kaido e Big Mom. Interessante è stato scoprire come sia davvero diventato Imperatore uno come Buggy, dinamica collegata alla nascita della Cross Guild.

Nel capitolo 1059 però, la situazione si è fatta più accesa, in quanto Barbanera è tornato in azione, scoprendo il suo obiettivo. Questo era Boa Hancock, ma principalmente ottenere i suoi poteri del Frutto del Diavolo Mero Mero. Teach non riesce nel suo intento in quanto interviene inaspettatamente Rayleigh a porre fine allo scontro.

Oggi però riportiamo alcune anticipazioni relative al capitolo 1060 della serie di Oda. Queste novità giungono direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OPspoiler. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Il capitolo 1060 si intitolerà “Il sogno di Rufy”, che appunto il capitano svelerà alla sua ciurma. I riflettori torneranno su Sabo, il quale pare abbia ucciso il padre della principessa Vivi, Cobra. Dragon non avrebbe preso bene queste voci e in questo capitolo la conversazione tra loro riprende. In questa occasione Sabo dice di aver visto qualcuno seduto sul trono vuoto, quando si trovava nel regno di Lulucia.

Tutti gli appassionati sanno che si tratta di Im, uno dei personaggi più misteriosi della serie al momento. Di fatto nel capitolo 1060 Im sarà presente e terrà una mappa dove proprio il regno di Lulucia è segnato con una croce. Questo non lascia presagire nulla di buono e infatti questo Regno sarà distrutto da una serie di fulmini. Inoltre si scorgerà qualcosa cadere dal cielo.

Il capitolo però si concentrerà molto sulla ciurma di Rufy, che incontreranno Jewelry Bonney con una taglia pari a 320 milioni di Berry. Ci sarà spazio anche per i cinque astri di saggezza e per una conversazione di Im.