Bleach arriverà il mese prossimo con il suo nuovo anime e l’attesa è davvero alle stelle. Con la promozione e le speculazione dei mesi scorsi l’opera di Kubo avrà finalmente un nuovo adattamento animato, che esplorerà l’arco narrativo finale del manga pubblicato qualche anno fa. Questa versione a detta dell’autore non dovrebbe avere filler.

La nuova immagine promozionale mette al centro Uryu e Ichigo, due dei personaggi più apprezzati della serie. La loro nomea è cresciuta nel corso di questi anni. Ora il grande ritorno sta per mettere al centro anche i Quincy, uno degli avversari più ostici che Ichigo e la Soul Society hanno affrontato nella loro lotta contro il male.

In calce potete vedere l’illustrazione/poster promozionale di questa nuova stagione, supervisionato dallo stesso autore Tite Kubo. Lo riportiamo tramite CB.

Bleach: Thousand Year Blood War, condiviso il nuovo poster dell’anime di prossima uscita!

Tite Kubo ha ripreso nuovamente in mano il suo franchise più famoso, per adattare la parte finale della sua storia chiusa qualche anno fa sulla leggendaria rivista Weekly Shonen Jump. Lo stesso non è avvenuto per l’anime da come potete intuire, dato che è stato bloccato poco prima dell’inizio della saga finale.

Le stagioni scorse di Bleach sono tante e veramente colme di filler e quindi storie non canoniche. Alcune storie non canoniche sono state anche apprezzate dagli appassionati, anche se per la maggior parte sono state disprezzate. Chiaro, vedere una lentezza progressiva del genere di certo non può far piacere allo spettatore.

A quanto pare Bleach: Thousand Year Blood War ha come data di uscita ufficiale il mese di ottobre, e ancora non sappiamo dove e sarà trasmessa in simulcast.

Dai rumour però apprendiamo che potrebbe essere un’esclusiva Disney+. Probabilmente la piattaforma streaming ha “rubato” l’esclusiva alla papabile Crunchyroll, che questa volta non ha i diritti per il nuovo anime di Bleach. Ovviamente nulla e sicuro e se rimanete sul nostro sito lo saprete sempre in tempi brevi se arriveranno conferme.

Voi attendete l’anime di Belach? Che ne pensate delle animazioni e dello stile di Studio Pierrot? Riuscirà Crunchyroll ad accaparrarsi l’esclusiva o vincerà la piattaforma Disney+?

FONTE CB