L’Attacco dei Giganti è un manga incredibile che ha riscosso tantissimo successo in tutto il mondo, non solo nel paese del sol levante. Quello che Hajime Isayama ha creato è un mondo freddo, duro, crudo e spietato. Ma soprattutto l’elemento che sorprende è una realisticità altissima delle conseguenze delle vicende. I personaggi coinvolti in questo mondo di distruzione e di soggiogamento quello che probabilmente tutti considereranno in primo luogo è Eren, ma in realtà il più forte di tutti è il capitano Levi Ackermann. Ma perchè Levi è il personaggio più forte della serie?

Levi è un personaggio scontroso che mostra raramente le proprie emozioni. Quindi dà l’impressione di essere una persona estremamente fredda. Il suo modo di parlare tende ad essere schietto senza usare mezzi termini, inoltre certe sue considerazioni sono davvero inappropriate. Non si fa molti problemi nel provocare o sminuire qualcuno, che siano superiori o subalterni. Tuttavia verso i suoi uomini mostra tanto rispetto e soprattutto interviene sempre senza troppi dubbi in loro aiuto.

Si può definire tranquillamente come un personaggio molto deciso e soprattutto superiore a tutti, tranne a uno. Ossia il capitano Erwin. Levi ha sempre mostrato totale appoggio e rispetto nei suoi confronti fino alla fine, anche negli ultimi attimi di vita del suo capitano.

Ma perché Levi è il personaggio più forte della serie? Può sembrare facile rispondere, ma non lo è. Se consideriamo che tra i personaggi c’è un altro Ackermann, ossia Mikasa, il dibattito diventa difficile. Infatti Mikasa è incredibilmente forte e combatte con una facilità che la avvicina proprio a Levi.

In questa discussione dunque spiegheremo perché Levi è il personaggio più forte della serie, facendo dei confronti con altri personaggi.

L’Attacco dei Giganti – Perché Levi è il personaggio più forte della serie

INTELLIGENTE, FREDDO E AUTOREVOLE

Levi è molto intelligente. Lo dimostra sempre e in ogni momento, che si combatta o meno. Ad esempio durante il primo incontro con Kenny e la sua squadra, quando questo si è presentato, ha usato il suo mantello per nascondersi prima di scivolare giù per il tetto. Questo modo di pensare così veloce ed efficace è dovuta alla sua freddezza. Infatti grazie a questa sua caratteristica riesce a ragionare anche nelle situazioni più disperate con la testa e non con il cuore. Così facendo non mette mai in pericolo né i civili indifesi né i suoi uomini, solo per salvare la persona che più ama. L’ha dimostrato quando ha scelto di iniettare il siero dentro Armin piuttosto che Erwin.

Questa caratteristica non si ritrova in altri personaggi, come Mikasa. Lei è sicuramente incredibilmente forte, ma la forte influenza di Eren la rende poco lucida e dunque può metter in pericolo la sua squadra. Ancora un esempio sulla freddezza di Levi riguarda la custodia di Zeke. Quando lo tiene sotto controllo, purtroppo il fratello di Eren riesce, con il suo liquido mescolato nel vino, a trasformare tutti in Giganti che rispondono solo a Zeke. Levi viene attaccato dai suoi stessi uomini appena trasformati e nonostante soffra, resta freddo e li uccide tutti perché non perde mai di vista il suo obiettivo: Zeke.

L’Attacco dei Giganti – Perché Levi è il personaggio più forte della serie

CREDE TOTALMENTE NELLE SUE CAPACITÀ FISICHE

Levi ha sempre parlato in modo sicuro. Forse troppo, si potrebbe credere, visto anche il mondo in cui tutto è ambientato e dove nemmeno i più forti sopravvivono a lungo.

Ma questo non vale per Levi. Lui è davvero indistruttibile. Infatti dopo la comparsa iniziale del Gigante Bestia, Ackermann dice a Erwin che lo avrebbe ucciso. Sappiamo che non l’ha fatto, ma si è avvicinato così tanto e avrebbe portato a termine il lavoro se non avesse esitato. Nel scontro in cui c’è il faccia a faccia con Il gigante bestia, la situazione è davvero drammatica per l’armata ricognitiva, dato che tutti cadono per mano degli attacchi spaventosi di Zeke trasformato.

Il Gigante credeva di aver tutto sotto controllo ma non si accorse di Levi. Il soldato infatti, anche senza la presenza di mura per utilizzare il dispositivo di manovra tridimensionale, sfrutta tutti i giganti che lo circondavano. Dunque caricare attraverso una linea di titani arrivando a Zeke e mettendolo KO con una facilità sconvolgente. Al contrario Eren quando affronta Annie, entrambi trasformati, il protagonista si trova molto in difficoltà e non riesce ad avere subito la meglio. Non ci si riferisce alla poca abilità del controllo della forma Titano, ma a quella umana, nella quale non avrebbe mai battuto Annie.

L’Attacco dei Giganti – Perché Levi è il personaggio più forte della serie

LA SUA RESISTENZA È FUORI DAL NORMALE

Se il suo modo di combattere è un piacere per gli occhi, basti pensare al suo particolare metodo di combattimento a Rotazione, allora la sua resistenza farà sorgere ancora più dubbi sulla sua natura umana. Fin da quando era piccolino, era possibile notare quanto fosse incredibilmente resistente nonostante la tenera età e l’assenza totale di cibo. Dopo la morte di sua madre, rimane da solo con suo Zio, Kenny, che non gli dimostra un briciolo di affetto.

Tutto quello che fa è insegnargli a sopravvivere. Dopodiché lo abbandona e solo il fatto di avercela fatta da solo dimostra davvero tutto. Quando si trova a fare la guardia su Zeke, per non farlo sfuggire, lo intrappola in un sistema esplosivo, che avrebbe attivato se avesse tentato di mordersi per trasformarsi. Zeke però, inaspettatamente fa saltare tutto in aria, coinvolgendo se stesso e Levi. Chiunque sarebbe morto dopo un impatto del genere, ma Levi sopravvive.