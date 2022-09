One Piece: Il Pirata Buggy il Clown diventa Joker!

One Piece ha riportato in auge la figura sfaccettata del pirata Buggy il Clow nei nuovi capitoli del manga facendolo ricoprire un ruolo altamente importante per la sua figura. Oggi lo vediamo trasformato come Joker, il celebre personaggio della DC Comics.

SPOILER MANGA

Dopo le ultime vicende comprensive del personaggio di Buggy e il Paese di Wano, le conseguenze degli eventi hanno portato all’aumento di nuove taglie e anche nuovi ruoli. Tra questi oltre l’incoronazione di Luffy come Imperatore del mare troviamo anche Buggy.

Come sempre essendo nella natura del Clown essere un pirata codardo il titolo è stato ottenuto con un inganno e alla prima minaccia subito si è piegato a chi si è opposto a lui. Per non essere ucciso o semplicemente mostrato per quello che è, un imbroglione, Buggy ha deciso di creare un’alleanza con Mihawk e Crocodile, due suoi ex-compagni.

Questi sono grosso modo i motivi per cui il personaggio è tornato in auge nella parte finale di One Piece. Questi motivi fanno anche presagire le intenzioni di Oda sul pirata, dove quest’ultimo avrà un ruolo nella saga finale del manga e questo non può che farci contenti.

A tal propostio un’artista di Twitter, ovvero Vamos_MK ha deciso di fondere il personaggio creato da Oda con il celebre villain della DC Joker, uno dei personaggi più influenti di sempre: il risultato è davvero sbalorditivo. Noi lo riportiamo tramite CB.

In calce potete ammirare questo piccolo capolavoro:

Un crossover incredibile che difficilmente scorderemo. Difatti la presenza di Buggy sarà sicuramente costante nel manga e altre sorprese per il personaggio sono sicure e garantite. Intanto ricordiamo che il pirata farà la sua apparizione anche nel live-action Netflix dedicato a One Piece.

Buggy sarà Interpretato da Jeff Ward di Agents of S.H.I.E.L.D. e Brand New Cherry Flavor, per la gioia del pubblico amante sia dell’attore sia del personaggio inventato e creato da Oda.

Il capitolo di One Piece uscirà questa settimana mentre per il live-action purtroppo dobbiamo attendere ancora alcuni mesi per nuove informazioni, dato che sappiamo solamente che le riprese sono terminate-

