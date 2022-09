L’Attacco dei Giganti segna un nuovo record di vendite importante

L’Attacco dei Giganti è una delle serie più importanti e famose. Insieme a molte altre serie manga e anime di successo ha riscosso un successo notevole tra gli appassionati di tutto il mondo.

Il manga, disegnato da Hajime Isayama, si è concluso e presto toccherà anche all’anime. Infatti Studio MAPPA presenterà l’anno prossimo la terza e ultima parte della quarta e ultima stagione della serie anime. Oggi però riportiamo un aggiornamento. Questo è inerente alle vendite che mostra quante copie ha venduto L’Attacco dei Giganti nel corso degli anni.

L’aggiornamento arriva direttamente da Oricon in Giappone, dopo aver conteggiato le ultime vendite del manga. A quanto pare, il manga di Isayama è ora una delle 15 serie manga più vendute fino ad oggi.

Il nuovo report conferma che L’Attacco dei Giganti ha venduto 110 milioni di copie fino ad oggi. Questo traguardo incredibile lo colloca appena al di sotto a Le bizzarre avventure di JoJo. Questo nuovo record di vendite ha consentito a L’Attacco dei Giganti di superare altri successi come Astro Boy, Ken il Guerriero e altri.

Naturalmente, ci sono ancora molti titoli che sono sopra. A parte la serie manga di Hirohiko Araki, altri manga popolari come Bleach, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e Slam Dunk hanno venduto di più.

E, naturalmente, nessun manga sulla Terra si avvicina a One Piece. L’iconico manga di Eiichiro Oda ha venduto più di 515 milioni di copie.

Per quanto riguarda L’Attacco dei Giganti, la serie può aspettarsi un aumento delle vendite in breve tempo. L’interesse per una serie manga tende ad aumentare sempre quando c’è anche la serie animata in corso. La quarta stagione infatti concluderà le vicende di Eren Jaeger e dei suoi compagni, all’inizio del prossimo anno una volta che gli ultimi episodi saranno pubblicati. Di sicuro, anche dopo la quarta stagione in arrivo nel 2023, gli appassionati si avvicineranno al manga per rivivere tutta la vicenda da un altro punto di vista.