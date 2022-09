One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1059

One Piece ha recentemente concluso definitivamente l’arco di Wano. Di fatto la ciurma di Cappello di Paglia, come anche quella di Kidd e Law hanno nuovamente preso il mare per avviarsi verso quella che sarà la loro ultima avventura.

Nei capitoli precedenti di One Piece i Pirati di Cappello di Paglia hanno scoperto che le loro taglie sono aumentate molto, tranne per Chopper. Dopo aver scoperto della nascita della Cross Guild, abbiamo avuto modo di spiegare come sia nata e come mai Buggy il Clown sia diventato uno dei nuovi Imperatori del Mare.

Un altro dettaglio importante mostrato nel capitolo 1058 riguarda Sabo. Durante il Reverie, l’Armata Rivoluzionaria aveva mostrato l’intenzione di rovesciare i Draghi Celesti e dopo gli scontri di Wano girava voce che Sabo avesse ucciso Cobra, il Re di Alabasta nonché padre di Bibi.

Dragon non è contento di quello che si vocifera e anche se sapere che Sabo sia vivo lo rassicura, non accetterebbe più la sua presenza qualora verranno confermate le sue azioni su Cobra.

Oggi però introduciamo quelle che sono le prime anticipazioni del capitolo 1059. Coloro che non sono intenzionati a proseguire oltre, l’ideale sarebbe non continuare con la lettura.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider OPspoiler. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Nel capitolo 1059 ci saranno chiaramente e inevitabilmente non solo aggiornamenti ma anche novità. Infatti saranno introdotti nuovi modelli di Pacifista. Si chiamano Seraphim e sono bambini dalla statura grande, con capelli bianchi, ali nere e pelle scura.

Dopo la fine delle ostilità di Wano abbiamo visto il ritorno di Shanks e nel prossimo capitolo toccherà a un altro dei quattro Imperatori. Parliamo di Marshall D. Teach, Barbanera. Dopo lo scioglimento della Flotta dei Sette è seguito l’immediato attacco della marina a tutti i membri di questa organizzazione. Barbanera in questo frangente attacca Amazon Lily. Il suo obiettivo è ottenere il potere di Boa Hancock.

La taglia di Teach ora ammonta a 3.996 miliardi, mentre quella di Hancock è di 1.659 miliardi di Berry.

Durante lo scontro tra i due pirati, la piratessa innamorata di Rufy trasforma in pietra quasi tutti gli invasori, compresi Vasco e Devon. A fermare lo scontro ci pensa però il Re Oscuro, Rayleigh. Tuttavia la ciurma di Barbanera rapisce Koby.

A tornare nel capitolo 1059 sarà Shanks e la sua ciurma e con lui sarà presente Marco.