I 5 momenti più iconici di Sanji in One Piece

One Piece è ricco di personaggi uno più originale dell’altro e Eiichiro Oda è stato capace di approfondire in modo particolare le vicende di ognuno di loro, soprattutto per quanto riguarda la ciurma dei pirati di Cappello di Paglia. Infatti ognuno dei componenti dell’equipaggio è indispensabile per coronare il sogno e l’obiettivo del loro capitano e anche i propri. Tra loro ci sono alcuni che hanno seguito Rufy da subito, come Zoro, Sanji, Usopp e Nami. Ma quali sono i Momenti di Sanji di One Piece più iconici?

Tra questi personaggi di One Piece appena menzionati, Sanji è tra i più forti e importanti e svolge la funzione di cuoco. Le sue prelibatezze sono apprezzate da tutti i componenti ma non è incredibile solo ai fornelli. Ci sono tantissimi momenti in cui Sanji dimostra tantissimo coraggio in battaglia e soprattutto tanta energia e forza. Sanji si può considerare come tra tre membri più potenti della ciurma.

Le caratteristiche che lo definiscono in battaglia sono due. La prima è che combatte solo ed esclusivamente con le gambe in quanto le sue mani le utilizza solo per cucinare, la seconda è che ha l’abitudine di separarsi inaspettatamente da tutti gli altri componenti della ciurma e, in seguito, intervenire nel momento del bisogno.

In questa discussione individueremo e analizzeremo i 5 momenti più iconici di Sanji in One Piece.

5) SANJI SALVA TASHIGI A PUNK HAZARD

Sanji è noto per avere un debole per le donne. Ed è una caratteristica che lo definisce da sempre. Per lui sono tutto e proprio per questa sua particolarità se si ritrova difronte una donna, anche nemica, che vuole fermarlo e ingaggiando uno scontro, lui non combatte. Non alza nemmeno un dito, mettendo a rischio la sua vita.

Ma se una donna dovesse essere in pericolo e dovesse richiedere aiuto, interviene senza fare distinzioni. È proprio quello che succede a Punk Hazard quando salva Tashigi, dall’attacco di Vergo, visibilmente in pericolo. Nonostante riesca a salvarla, il suo avversario è più forte. Infatti Sanji usa il Diable Jambe per colpirlo in faccia, ma i suoi calci non sembrano fare effetto sul viceammiraglio, che invece riesce a fratturare le ossa della gamba del cuoco.

4) L’AVER CUCINATO PER GIN

Si tratta dei primi momenti di Sanji nella serie, durante la saga del Baratie. In questo momento preciso dell’arco narrativi viene fuori l’animo nobile di Sanji quando incontra Gin. Questo si presenta sulla soglia dei Baratie, sporco e sull’orlo della morte a causa degli stenti. Senza soldi nessuno avrebbe servito Gin, tranne Sanji.

Il cuoco del Baratie sa quanto può essere terribile la fame e ha avuto pietà di Gin, cucinandogli un piatto di riso, che mangia avidamente, facendolo scoppiare in lacrime. Si scopre poi che Gin tradisce il gesto di Sanji, ma il cuoco non si è mai pentito di aver cucinato per lui. Questo è stato il momento iconico che ha definito il personaggio di Sanji.

3) LO SCONTRO CONTRO JABURA

L’equipaggio di Rufy è pieno di componenti fortissimi e tra questi non manca Snaji, che è tra l’altro, uno dei combattenti più attivi. Uno dei primi scontri che l’avrebbero portato a farsi notare dalla marina è quello contro Jabura. Questo scontro inizia con il cuoco che interviene per salvare Usopp.

Si trattava di uno degli agenti del CP9 che si è quasi classificato tra i primi agenti. Sanji ha combattuto e riuscito a sconfiggere un esperto del Rokushiki che lo rendeva incredibilmente forte. Jabura poi godeva del potere del il frutto Dog Dog modello lupo della categoria Zoo Zoo. Questo gli permetteva di trasformarsi in un lupo e in un ibrido uomo-lupo. Questa battaglia è iconica perché userà per la prima volta il Diable Jamble, grazie al quale sconfiggerà definitivamente Jabura.

2) SANJI CONTRO QUEEN

L’arco narrativo di Wano è il più lungo in assoluto della serie e in questo scontro violento prendono parte tutti i pirati. Sanji affronta una della super star più potenti al servizio di Kaido, ossia Queen. Nel distretto del piacere, Sanji evita i raggi laser che Queen spara dagli occhi, che poi riesce a colpirlo con una testa che gli trasmette una potente scossa elettrica.

La Superstar conferma di possedere le abilità di Ichiji e Niji e spinge Sanji a indossare la sua Raid Suit per provare di essere uno scienziato migliore di Judge. Sanji soffre molto in questo scontro, non per i danni fisici ma perché Queen gli ricordava sempre di essere figlio di Judge e che suo padre aveva fatto degli esperimenti su di lui.

Sanji però combina il suo nuovo esoscheletro con l’Ambizione dell’armatura e, sfruttando anche la sua forza e velocità, crea una versione potenziata del Diable Jambe, infuriandosi perché il nemico gli ha fatto credere di avere aggredito una donna, colpendolo ripetutamente.

1) LO SCONTRO CONTRO RUFY

I momenti migliori di One Piece si verificano quando si sviluppano delle situazioni molto delicate proprio all’interno della ciurma protagonista. Come quando successe tra Rufy e Usopp, lo stesso accada tra Rufy e Sanji. Dopo essere stato prelevato dai Pirati di Big Mom e aver appreso che la sua famiglia, quella dei Vinsmoke, lo stava scambiando in matrimonio, Sanji non vedeva alcun modo per tornare alla sua vita felice di avventuriero.

Conoscendo bene il suo capitano, Sanji dice a Rufy senza mezzi termini che aveva smesso, prendendolo però a calci in faccia con Rufy che non rispondeva lasciandosi colpire. Sicuramente questa scena rimarrà tra le più iconiche, ma il carisma di Rufy alla fine supera qualsiasi problema.