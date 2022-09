Crunchyroll è sicuramente uno dei servizi streaming in campo anime più rilevanti degli ultimi anni e ancora una volta, anche quest’anno si conferma una pietra miliare per medium.

Oltre alle innumerevoli serie (FONTE CB) anime che stanno caricando passo dopo passo, Crunchyroll sta cercando di portare qualsiasi prodotto di qualità in tutto il mondo, da come possiamo apprendere anche da questa notizia. Il mese di settembre e ottobre si conferma davvero esaustivo per questo medium.

Tra i film anime che arriveranno il mese prossimo ci sono alcuni classici come Afro Samurai, Psycho-Pass e Code Geass: Lelouch of the Resurrection, solo per citarne alcuni.

Mentre invece arriveranno anche delle novità scoppiate nel corso degli ultimi anni come Jujutsu Kaisen 0 e Oddtax: In The Woods. Di seguito l’elenco completo dei nuovi film che arriveranno su Crunchyroll il prossimo mese, per coronare un settembre ricco di azione, mistero e suspence:

1 Settembre

Afro Samurai: Resurrection

BanG Dream! Poppin’ Dream!

8 Settembre

ODDTAXI in the Woods

PSYCHO-PASS Sinners of the System: Case.1 Crime and Punishment

PSYCHO-PASS Sinners of the System: Case.2 First Guardian

PSYCHO-PASS Sinners of the System: Case.3 Beyond the Pale of Vengeance

15 Settembre

The Girl Who Lept Through Time

Sword of the Stranger

Black Butler: Book of the Atlantic

21 Settembre

JUJUTSU KAISEN 0

22 Settembre

High Speed! -Free! Starting Days-

Free! -Timeless Medley- The Bond

Free! -Timeless Medly- The Promise

Free! -Road to the World- the Dream

29 Settembre

Code Geass: Lelouch of the Rebellion I – Initiation

Code Geass: Lelouch of the Rebellion II – Transgression

Code Geass: Lelouch of the Rebellion III – Glorification

Code Geass: Lelouch of the Re;surrection

Crunchyroll non è la sola che ha investito negli anime, infatti anche altre piattaforme come Hulu, Netflix, HBO Max e HDIVE, per citarne alcune, ospitano molte serie nelle loro librerie; in alcuni casi sono anche delle vere e proprio produzioni originali.

In realtà creare contenuti originali è sempre un ottima mossa in un mercato del genere in continua crescita. Appassionati vecchi si mescolano alle nuove generazioni che ovviamente cercano sempre spunti nuovi rispecchianti i loro gusti in questo campo.

Quale film non vedete l’ora che arrivi su Crunchyroll il mese prossimo? Sicuramente Jujutsu Kaisen 0 vero?

