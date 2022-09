Anime e manga sono tra i medium più diffusi di sempre in tutto il mondo, specie se vogliamo considerare gli ultimi anni conseguenti alla pandemia.

Se 10 anni fa questi medium di intrattenimento erano di nicchia, per pochi, ora sono tra i più grandi dell’intrattenimento globale (FONTE CB) con piattaforme streaming come Netflix e Disney che investono nel suo futuro soprattutto con delle produzioni originali.

Anche per questo il pubblico si spinge sempre verso una ricerca maggiore di anime e il flusso dell’utenza, specie sulle piataforme streaming aumenta sempre di più. Grazie ad un nuovo report apprendiamo quali sono gli anime più ricercati dall’utenza globale.

In questo articolo ci baseremo sui dati raccolti da Broadband Choices nel Regno Unito, che ha analizzato 146 Paesi in tutto il mondo. In questo report sono state analizzate tantissime persone e molte serie e le statistiche hanno donato una percentuale di ricerca anche scontata a tratti.

Alla fine il “campione assoluto” è Naruto: il chiaro vincitore di queste statistiche. il franchise è in cima alle ricerche di anime in 93 paesi. L’IP ha ottenuto oltre il 16% dei voti e la maggior parte della pecentuale è concentrata maggiormente in Paesi come il Brasile e l’America.

Al secondo posto troviamo l’immortale e sempreverde Pokemon, con un solido 8,8% di ricerche di spettacoli, e paesi come l’Australia hanno guidato la maggior parte del risultato.

Ovviamente non poteva mancare Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. L’anime di Ufotable ha ottenuto un terzo posto con il 7,8% dei voti, con una carica maggiore che arriva direttamente dal Giappone.

In top 5 approda il tanto apprezzato Jujutsu Kaisen cnsolidandosi a metà classifica con un egregio 7,3%. Per un riepilogo delle prime dieci ricerche di anime, potete trovare l’elenco qui sotto:

Naruto: 16,2% Pokémon: 8,8% Demon Slayer: 7.8% Jujutsu Kaisen: 7,3% One Piece: 7.2% L’Attacco Dei Giganti: 5,2% My Hero Academia: 4,9% Death Note: 2,8% Naruto Shippuden: 2,7% Dragon Ball: 2,6%

Cosa ne pensate di questi ultimi dati sugli anime? A parte qualche piccola sorpresa nel complesso sono sempre gli stessi titoli, che siano vecchi o nuovi. Dragon Ball all’ultimo posto come lo considerate? Fateci sapere la vostra!

FONTE