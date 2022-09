One Piece: la saga di Skypiea prende vita in un video speciale "fanmade"!

One Piece entrerà finalmente nel mondo dei live-action grazie alla prossima produzione Netflix, che ha già scritturato diversi attori a riguardo della Ciurma protagonista.

Prima che questa serie sia ufficialmente pubblicata però, un fan ha utilizzato un’abile miscela di filmati in live-action e animazione in CGI per immaginare uno degli archi narrativi più belli di sempre: ovvero quello di Skypiea.

Durante l’arco di Skypiea Luffy e la sua ciurma hanno visitato l’Isola del Cielo fino ad esplorarla per imbattersi in un nemico potente e temibile: Enel, uno dei personaggi più assurdi ancora oggi dopo anni.

Avendo mangiato un Frutto del Diavolo che gli permetteva di utilizzare i fulmini a suo piacmento, inseme al fatto di mutare in un elemento della natura, Enel era un antagonista di tutto rispetto che ancora oggi rientra tra i più interessanti a livello di design che di forza.

Quasi sicuramente non ci saranno riferimenti a questa saga nell’adattamento live-action di One Piece visto che Skypiea è appunto lontana dall’inizio della storia di Luffy e compagnia.

Nell’attesa lo youtuber Wai Kin ha condiviso questo trailer tutto digitale che reimmagina l’arco Skypiea di One Piece, in cui Luffy è stato costretto a combattere con il “Dio dell’Isola del Cielo” e affrontare uno dei nemici più grandi di sempre. La saga in questione ancora oggi è una delle più amate e i motivi potete ammirarli in calce.

Ricordiamo ancora una volta, per chi ancora non lo sapesse, che Netflix sta lavorando ad un adattamento live-action del manga, con una serie che ha parecchi attori confermati all’interno del cast.

Oltretutto, come se non bastasse, Eiichiro Oda ha anche annunciato i lavori riguardanti l’arco finale narrativo della sua epopea, durata ben 25 anni (al momento ovviamente, senza contare i successivi comprensivi del finale ndr).

Questa probabilmente può essere l’ultima avventura della Thousand Sunny in navigazione attraverso la Grand Line, per questo si cerca di dare il massimo per onorare al meglio questa incredibile saga che ancora oggi intrattiene un pubblico vasto e numeroso, appartenente a diverse generazioni di appassionati. Non vi resta che godervi il video.

