Dragon Ball Super: Super Hero, Piccolo ha finalmente quello che merita!

Dragon Ball Super: Super Hero ovviamente è diventato campione di incassi anche in America, in attesa delle sale italiane che sicuramente daranno manforte.

Di recente è stata condivisa un’intervista con il doppiatore Chris Sabat; l’attore americano presta la voce sia a Vegeta che a Piccolo. L’attore ha discusso del valore dei namecciani in una nuova dichiarazione:

“Piccolo è sicuramente un personaggio fantastico e sono molto legato a lui. Io doppio anche Vegeta e onestamente preferisco lui; anche se amo entrambi. Vegeta ha momenti migliori e una crescita esponenziale.



Ho sempre scherzato su Piccolo e il suo background gramo; se ci pensate è nato da un uovo, dalla bocca di un altro namecciano e questo non lo ha reso grande inizialmente.



Successivamente è stato messo da parte è questo film è la sua redenzione; il personaggio ha finalmente lo spazio che meritava da troppo tempo”.

Il doppiatore ha poi colto l’occasione per commentare il nuovo ruolo di Piccolo come “unico Maestro sulla Terra”, facendo notare che anche il Maestro Muten e gli altri non ci sono più:

“Vi ricordo che una cosa meravigliosa di Piccolo è proprio il fatto che il namecciano è rimasto l’unico addestratore sulla Terra, specie se consideriamo la missione degli altri che si svolge fuori dal Pianeta Terra. Il Maestro Muten ha perso colpi ormai, e non addestra più.

Piccolo è lì per aiutare chiunque: Gohan, Pan e tutti gli altri. Il namecciano si pone come obiettivo quello di guidare appunto. Questo è un grande ruolo per il guerriero namecciano; un ruolo importante e di redenzione che riporta in auge un grande, curioso e complesso personaggio”.

A quanto pare Piccolo ha finalmente ricevuto un ruolo importante all’interno del franchise di Dragon Ball, un ruolo rimasto occultato e dimenticato per molto tempo. A rivelarlo è appunto il suo doppiatore americano, che presta la voce anche a Vegeta.

Ricordiamo che il lungometraggio è uscito sia in Giappone che in America e tra poco più di un mese arriverà anche in Italia, più di preciso il 29 settembre. Non vediamo l’ora!

