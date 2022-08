Spy x Family: svelata la data della seconda parte dell’anime

Spy x Family ha riscosso un successo enorme quest’anno proprio da quando l’adattamento animato ha fatto il suo debutto su Crunchyroll. La prima stagione animata prodotta da Wit Studio e CloverWorks riesce a rendere ogni momento divertente e coinvolgente.

Tutto questo per via del legame armonioso seppur fittizio tra Loid, Yor e soprattutto Anya.

Oggi riportiamo un aggiornamento molto importante che renderà entusiasti tutti gli appassionati di Spy x Family. La seconda parte della prima stagione animata del manga di Endo tornerà a partire dal 1 ottobre 2022!

Il tutto accompagnato da un video promozionale condiviso dall’insider loidarchive direttamente sulla sua pagina Twitter. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Dunque i protagonisti della serie sono pronti a tornare e Loid a riprendere la sua missione segreta. Di questa ne è consapevole solo Anya, in quanto capace di leggere nella mente delle persone.

Loid, agente di Westalis noto come “Twilight”, è una spia professionista. Il suo compito è quello di mantenere in vita il fragile rapporto di pace tra i paesi Westalis e Ostania. Per farlo si infiltra nella militarizzata Ostania sotto il nome fittizio di Loid Forger, con lo scopo di scoprire e sventare le macchinazioni di Donovan Desmond, leader del partito militarista, e scongiurare lo scoppio delle ostilità. Per fare ciò, è necessario che Loid crei una famiglia non reale, e iscriva la propria “figlia” presso la prestigiosa Eden Academy, frequentata dal figlio di Desmond.

Loid inizia la sua missione segreta adottando un’orfana di nome Anya per poi sposare Yor, all’apparenza una semplice dipendente statale, ma in realtà un sicario molto violento. In questo modo costruisce una famiglia che risulti credibile agli occhi di tutti.

Quello che rende la serie animata così coinvolgente è il fatto che i tre componenti della famiglia nascondono a tutti la loro vera identità e quello che fanno. Per quanto riguarda il manga, Planet Manga pubblica il manga in Italia da novembre 2020.