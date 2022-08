Dragon Ball Super è riuscito a tenere il passo della sua controparte animata, impegnata con il nuovo lungometraggio Dragon Ball Super: Super Hero, campione di incassi anche in America.

SPOILER MANGA

Il manga ha appena concluso l’Arco narrativo di Granolah il Sopravvissuto, che ha mostrato alcune sorprese per la serie e per le nuove forme di alcuni personaggi, compresa come sempre quella di Goku e Vegeta.

Nonostante la saga abbia intrattenuto il pubblico a lungo, anche quest’ultima è giunta al termine e successivamente ad una meritata pausa nuove alcune teorie già elaborate dai fan potrebbero anticipare quello che probabilmente vedremo nel nuovo arco narrativo.

Il nuovo aggiornamento proviene dal manga in questione e quindi la fonte è più che affidabile. Con l’ultimo capitolo è stata condivisa anche un nuova nota della redazione e della produzione.

È emerso infatti che il manga si prenderà una pausa a tempo indeterminato (visto che non abbiamo una data di ritorno) e Dragon Ball Super tornerà con un nuovo arco narrativo sicuramente alla fine della pausa: si attendono news ufficiali.

Dragon Ball Super: diffuse alcune teorie sul nuovo arco narrativo

Il pubblico ha davvero poco su cui speculare, anche se alla fine gli indizi comprensivi dell’ultimo capitolo potrebbero anticipare il villain e alcune vicende riguardanti Goku, Vegeta e tutti gli altri.

Dato che l’Arco narrativo di Granolah il Sopravvissuto è stato concluso da poco, senza dubbio non si possono pretendere già indizi sul prossimo futuro, anche se il plot twist del capitolo 87 può fornire alcune speculazioni.

Ormai tutti sanno che Freezer è comparso nuovamente nel franchise con una nuova forma, mostrandosi indicativamente come il villain da sconfiggere nella prossima saga.

Anche se non sappiamo nulla di Black Freezer, quanto visto nell’ultimo capitolo di Super basta e avanza, dato che lo storico nemico riesce ad abbattere Goku e Vegeta con un solo pugno.

Tutto quello che sappiamo riguarda l’allenamento del villain avvenuto su un altro Pianeta nella Stanza dello Spirito e del Tempo, collocata in una parte misteriosa dell’Universo. Anche questo è un quesito da risolvere.

Cosa vorreste vedere nel nuovo arco narrativo del manga di Toriyama e Toyotaro?