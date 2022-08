Quello tra Dragon Ball e Superman è un dibattito che dura da un tasso longevo di tempo, per via della potenza inimitabile dei due protagonisti dei rispettivi franchise.

Sebben ricordate sono decenni che il pubblico di appassionati si interroga su chi vincerebbe in uno scontro tra Goku e Superman, intanto che i due personaggi hanno raggiunto vette ancora più potenti nel corso del tempo: come ad esempio l’Ultra Istinto di Goku.

Intanto che quest’ultimo sembra vincere ogni scontro con qualsiasi avversario gli si pari davanti (forse Saitama riuserebbe a sconfiggerlo, ma non è presto detto ndr), ad oggi non possiamo avere delle conferme, ma solo opinioni, come avvenuto di recente con il doppiatore inglese del protagonista di Dragon Ball.

IGN infatti ha recentemente intervistato e chiacchierato con il doppiatore inglese di Goku, chiedendo a Sean Schemmel se l’eroe doppiato da lui potrebbe sconfiggere Superman: la risposta è stata più che positiva.

Dragon Ball: Goku può sconfiggere Superman? Ecco cosa ne pensa il doppiatore di Goku!

Come accennato l’attore in sintesi ha detto subito sì, intanto che elaborava la risposta più lunga: “La mia risposta è assolutamente sì: Goku è quasi un Dio. Esistono anche due scenari in cui tutto questo potrebbe accadere: se la Terra non sarebbe in pericolo la correttezza di Goku porterebbe la figura di Superman vicino al Sole (dato che quest’ultimo assorbe energia proprio dalla Stella ndr), per poi successivamente sfidarlo.

Se Superman invece si rivelasse una minaccia questo potrebbe condurre Goku a trasferire l’alieno su un Pianeta senza Sole, per poi distruggerlo definitivamente senza alcuna regola, salvando nuovamente la Terra”.

La sua congettura non si conclude qui e aggiunge altre tecniche con cui Goku potrebbe vincere. Schemmel successivamente alla lettura di alcuni articoli che descrivevano le debolezze di Superman, ha deciso di continuare a optare per la vittoria del Saiyan.

Ricordiamo che non è facile che Goku vinca visto l’utilizzo del ki, ovvero un tipo di energia spirituale che molto probabilmente potrebbe anche non ferire Superman. Anche se quasi sicuramente il supereroe della DC è invulnerabile ai colpi della Kamehameha di Goku, il doppiatore crede nel Saiyan e di una sua eventuale vittoria.

Cosa ne pensate di questo epico scontro?