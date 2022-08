One-Punch Man: torna in vita un importante personaggio

One-Punch Man 166: il plot twist dell’ultimo capitolo riporta in vita un importante personaggio

One-Punch Man ha finalmente concluso la longeva saga di Garou, regalando dei momenti davvero incredibili ai lettori che hanno avuto modo di ammirare altre capacità di Saitama.

SPOILER ONE-PUNCH MAN!

La versione più nota del manga disegnata dal talentuoso Yusuke Murata, tratta dal webcomic originale di ONE ha finalmente concluso la saga di Garou dopo sette lunghi anni di lavoro, mettendo Saitama contro un avversario davvero ostico.

L’eroe apatico è riuscito a tirare fuori una parte della sua stessa potenza nascosta da troppo tempo, ingaggiando uno scontro devastante che ha portato anche alla morte di un eroe importante per il protagonista.

Prima che il combattimento tra i due entrasse nel vivo esistevano numerose possibilità per risolverlo, anche se alla fine il tutto è stato completamente rielaborato passo dopo passo.

A liberare parte del potere nascosto di Saitama è stata proprio la morte di Genos, evento decisivo per l’animo del protagonista.

Ma fortunatamente durante la risoluzione del combattimento le sorti del povero Genos sono state completamente ribaltate in corso d’opera.

Il capitolo 166 di One-Punch Man pone fine alla lotta tra Saitama e Garou, dove quest’ultimo comprende di non poter tener testa al suo rivale attuale, un essere troppo potente per il resto dell’universo.

In un ultimo tentativo di ribalta Garou decide di donare un nuovo potere a Saitama, rendendo l’eroe capace di viaggiare nel tempo e nello spazio.

Il nuovo potere ribalta completamente le concezioni di tempo e spazio appunto, mandando Saitama indietro nel tempo in una timeline in cui Genos è ancora in vita.

Mentre Saitama si ritrova ancora con il nucleo distrutto in mano del suo amico, vediamo l’eroe di classe S combattere ancora contro Garou, un attimo prima della sua effettiva morte.

È qui che viene confermato che Genos è vivo, intanto che Saitama ricorda poco e niente degli eventi precedenti scaturiti per salvare non solo Genos ma anche un ragazzino innocente morto per mano dello stesso Garou.

Che cosa ne pensate del fatto che One-Punch Man abbia appena introdotto il viaggio temporale? Pensate sia una scelta che continuerà nel tempo, oppure è solamente un evento singolare? Non ci resta che attendere.