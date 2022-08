Dragon Ball Super: Granolah potrebbe essere in grave pericolo?

I lettori di Dragon Ball Super nello scorso capitolo hanno visto scagliare il più forte attacco di Granolah durante un violento scontro con Gas, mettendo fine alla battaglia.

A tal proposito, considerando ed analizzando gli spoiler appena usciti del capitolo 87, possiamo tranquillamente dedurre che il contraccolpo è davvero esaustivo e Granloah potrebbe essere ampiamente in pericolo.

L’arco di Granolah il Sopravvissuto ha visto finalmente la vittoria del Cerealiano e dei due Saiyan, che durante tutti i capitoli in questione hanno avuto davvero del filo da torcere.

Con Elec ancora vivo e vegeto e gli Heeter che continuano la loro missione di conquista e distruzione, il pubblico ha già gli occhi sul prossimo capitolo, che molto probabilmente non ha ancora chiuso l’attuale arco narrativo.

Nei primi spoiler al riguardo vediamo Granolah esausto e quasi in fin di vita, successivamente al colpo devastante scagliato su Gas, una minaccia altamente insormontabile. in calce il post attualmente discusso in questo articolo:

Meanwhile, Granolah suffers from the aftereffects of the technique he used. Normally this technique costs the user’s own life, so Granolah thinks he’s probably shortened his lifespan even more now. Goku’s confused: what’s that about his lifespan? pic.twitter.com/qSU7CUKuOq

— Todd Blankenship (@Herms98) August 13, 2022