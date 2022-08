Chainsaw Man: MAPPA rivela i suoi obiettivi in vista dell’anime

Chainsaw Man ha raggiunto un successo incredibile diventando tra i titoli più attesi dagli appassionati. Infatti proprio per questo il suo adattamento animato previsto a ottobre di quest’anno è molto atteso. La storia di Denji sarà adattata dagli animatori dello Studio MAPPA, e alcuni dei più grandi nomi dello studio di animazione hanno discusso sul progetto.

Tra i diversi argomenti esaminati, si è discusso su alcune delle maggiori sfide da affrontare durante lo sviluppo dell’adattamento del manga di Tatsuki Fujimoto.

Il CEO di MAPPA, Manabu Otsuka, e il produttore Makoto Kimura hanno parlato dei primi episodi di Chainsaw Man. Hanno risposto alle domande dei fan dopo il nuovo trailer della serie che mira a catturare l’intensità della mondo afflitto dai diavoli.

A Kimura viene chiesto come viene gestito Chainsaw Man da un punto di vista commerciale senza un comitato di produzione. Ammette che era importante per lo studio produrre l’anime in modo indipendente.

Sostiene che la vera sfida sia pensare a come stanno realizzando, cosa stanno producendo, dove pubblicare il teaser, la key visual e il merchandising. Dunque si tratta di una vera progettazione di un piano di comunicazione efficace. L’unica differenza e difficoltà è che devono farlo da soli.

Al momento non c’è ancora una data di uscita ufficiale per la premiere dell’anime di Chainsaw Man. Tuttavia possiamo confermare che la finestra di uscita sarà ottobre di quest’anno. Questo significa che non ci vorranno moltissime settimane prima del debutto tanto atteso dell’adattamento anime.

Il manga di Tatsuki Fujimoto si concentra sulle vicende di Denji, un adolescente che vive con un Diavolo Motosega di nome Pochita. A causa del debito che suo padre ha lasciato, ha vissuto una vita difficilissima, tentando di pagare il debito lasciato da suo padre. Per farlo ha svolto ha agito con Devil Hunter insieme al suo amico inseparabile Pochita. Un giorno però, Denji perde la vita in modo violento, tradito dalla stessa Yakuza per la quale lavorava cercando di saldare il debuto.

Quando la sua coscienza svanisce, stipula un contratto con Pochita e rinasce come “Uomo con la motosega”, un uomo con il cuore di un diavolo.