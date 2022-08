Dragon Ball Super: svelati dettagli sbalorditivi sull’Ultra Istinto di Whis

Dragon Ball Super è una serie manga molto seguita che da continuità alle avventure di Goku. Akira Toriyama supervisiona il manga ma chi lo disegna è Toyotaro. Attualmente le vicende si sono concentrate sulla battaglia tra Goku e Gas, durante la quale il Saiyan ha sbloccato una nuova versione dell’Ultra Istinto.

Toyotaro, ha lavorato duramente durante l’Arco di Granolah il sopravvissuto. In una recente intervista, il mangaka stesso ha rivelato un dettaglio sorprendente su Whis e sull’Ultra Istinto. Goku ha sicuramente imparato più aspetti dell’Ultra Istinto, ma sembra che abbia ancora molta strada da fare prima di perfezionarlo.

Secondo Toyotaro, Whis non solo usa l’Ultra Istinto, ma lo fa in ogni momento senza dover subire alcuna trasformazione. Recentemente abbiamo riportato altre parole del mangaka che ha parlato di Goku. Toyotaro ha detto che il Saiyan usa la sua trasformazione dai capelli neri, perché gli permette di combattere senza alcun ostacolo. Invece la variante Ultra Istinto dai capelli d’argento, per essere utilizzata, è necessario sopprimere le emozioni.

Toyotaro è convinto del fatto che Goku si stia abituando all’Ultra Istinto e sia in grado di usarlo più liberamente. Ad esempio, Whis è in grado di usare costantemente l’Ultra Istinto senza alcuna trasformazione speciale, quindi se si riesce a rimanere nello stato di Ultra Istinto tutte le volte, sia dormendo che stando svegli, sarebbe il controllo perfetto.

Il mangaka vuole fare in modo che gli appassionati vedano Goku avvicinarsi a quel livello. Quindi la sua nuova forma dovrebbe mostrare che si sta abituando all’Ultra Istinto, rimanendo in uno stato fondamentalmente uguale a quando non è trasformato in Super Saiyan.

Ricordiamo che gli appassionati di Dragon Ball non possono perdere l’appuntamento con Dragon Ball Super: Super Hero. Il nuovo lungometraggio infatti debutterà in Italia il 29 settembre di quest’anno in tutti i cinema. In questo film tornerà l’Armata del Fiocco Rosso più pericolosa che mai con nuovi androidi. Gamma 1 e Gamma 2 minacceranno la tranquillità sulla Terra, ma saranno contrastati dai protagonisti dal film: Gohan e Piccolo.