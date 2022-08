L’Attacco dei Giganti: annunciato un evento speciale previsto in autunno

Dopo la conclusione della prima seconda parte della quarta e ultima stagione dell’anime de L’Attacco dei Giganti non ci sono state novità. Studio MAPPA ha però confermato l’arrivo della terza parte, quella finale, prevista per il 2023. Ovviamente, ciò porterà a degli aggiornamenti poiché Eren è pronto a finire il suo viaggio l’anno prossimo con gli ultimi episodi dell’anime.

E infatti oggi riportiamo che un evento speciale arriverà questo autunno per pubblicizzare l’ultima parte della quarta stagione.

L’aggiornamento giunge direttamente dalla pagina Twitter dell’insider animetv_jp. Si scopre che l’ultima stagione presenterà un evento speciale previsto per il 13 novembre. Questo raduno del 2022 dovrebbe avere in serbo alcune informazioni importanti legate alla terza parte della serie animata.

Attack on Titan Final Season SPECIAL EVENT is scheduled for November 13! ✨More: https://t.co/ECNVkPU9om pic.twitter.com/Zz54R2extP — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) August 10, 2022

Come tutti gli appassionati della serie sapevano, il ritorno de L’Attacco dei Giganti era previsto nel 2023. Lo Studio MAPPA lo ha confermato quando ha annunciato che la quarta stagione avrebbe ricevuto una terza parte dopo l’ultimo episodio della seconda parte.

Quando arriverà il 2023, l’anime dovrebbe adattare molti altri episodi incentrati tutti sulla missione definitiva di Eren a Marley. Chiaramente i suoi amici cercheranno di impedirglielo in tutti i modi.

Per tutti coloro che non hanno ancora visto la seconda parte della quarta stagione della serie, gli episodi sono disponibili su Crunchyroll. Sono visibili sottotitolati in italiano. Per maggiori dettagli sulla serie, di seguito riportiamo la sinossi ufficiale: