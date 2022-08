Berserk: annunciati dettagli importanti sul ritorno dei film anime

Berserk è considerato una delle serie più popolari e soprattutto amate dai fan, appassionati di storie oscure e sanguinose. Oggi riportiamo che i tre film del franchise torneranno sul piccolo schermo entro la fine dell’anno. Cogliendo l’occasione per pubblicizzare il ritorno dell’Arco dell’Epoca d’Oro, sono arrivati ​​nuovi dettagli che danno un’idea migliore di cosa comporterà la Memorial Edition della serie.

Ricordiamo che i tre film che hanno raccontato la storia dell’Arco dell’Epoca dell’Oro sono Berserk: L’uovo del Re dominatore, Berserk: La conquista di Doldrey e Berserk: L’Avvento.

Questi tre lungometraggi colgono l’occasione per rivisitare la storia narrata nel primo adattamento anime. Si parte da quando Guts ha incontrato Griffith per la prima volta per poi concludersi dopo i terrificanti eventi dell’Eclipse.

I primi due film sono usciti nel 2012, con l’ultimo film della trilogia che ha debuttato nel 2013. Mentre, per la maggior parte, l’animazione sarà principalmente filmati dai film, Studio 4C ha promesso che verrà presentato del nuovo materiale in questa nuova edizione commemorativa, in origine non presente perché eliminato.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter ufficiale di Berserk: Memorial Edition. Questa ha rivelato che i fan possono aspettarsi che la serie anime andrà in onda questo ottobre. Inoltre conferma anche che verrà mostrata una scena originariamente cancellata dalle uscite iniziali dei film durante questa serie. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Al momento riguardo l’adattamento animato, non ci sono novità. Tuttavia questo ritorno della trilogia originale di film farà sicuramente sì che un certo numero di fan si sentirà fiducioso riguardo alle possibilità di un nuovo adattamento in futuro.

L’adattamento animato degli anni ’90 come anche la serie Berserk del 2016 hanno appunto adattato moltissimi capitoli del capolavoro di Kentaro Miura. Nonostante ciò c’è molto materiale che deve ancora essere trattato, dato che la serie prosegue.

Le vicende si incentrano su Gatsu, un guerriero maledetto costretto a vagare senza sosta per sopravvivere e trovare vendetta. La storia esplora gli anfratti più profondi della natura umana. Le tematiche principali sono l’illusorietà del libero arbitrio, l’oscuro e necessario potere della violenza, il destino dell’uomo. Sia l’anime che il manga sono noti per la loro cruda violenza.