One Piece: RED – Una scena di battaglia manda in delirio il pubblico (SPOILER)

One Piece: RED è arrivato finalmente nelle sale nipponiche il 6 agosto rivelandosi fin da subito con delle scene epiche e degli incassi da capogiro. Da come potevamo aspettarci il film ha mantenuto alte le aspettative del pubblico, regalando emozioni uniche.

Ricordiamo che le clip e le discussioni dell’articolo anticipano le scene del nuovo film, quindi se non volete subire alcuna anticipazione vi invitiamo a non continuare con la lettura.

Come accennato il film è uscito da poco in Giappone e come accaduto anche con Dragon Ball, la stessa sorte è toccata all’opera di Oda, che ha subito alcuni leak che anticipano scene davvero rilevanti non solo per il lungometraggio in se ma anche per la saga.

Ci vorranno ancora alcuni mesi prima dell’arrivo del film in Italia, vista la data fissata per il mese di ottobre. Al centro delle vicende vediamo Shanks il Rosso, un personaggio enigmatico e altamente misterioso. La sua reputazione è dovuta alla sua leggenda e forse nel film sapremo qualcosa in più.

La scena “leakata” anticipa delle risposte ad alcune domande che ci eravamo poste nel corso di questi mesi riguardanti l’incontro tra Luffy e L’Imperatore, insieme al fattore riguardante il Gear Fifth in versione anime.

Entrambe le cose saranno presenti in One Piece: RED, come anticipa questa fantastica scena di battaglia diffusa sui social tramite Twitter. Con delle animazioni mozzafiato Cappello di Paglia combatte insieme a Shanks grazie alla sua nuova forma, scatenando il delirio del pubblico in sala:

Da come potete vedere evidentemente all’interno della nuova pellicola sarà presente una minaccia davvero complessa per i nostri protagonisti, dato che sia Luffy che il Rosso si sono uniti in combattimento per fronteggiarla.

Da come potete apertamente notare il pubblico ha gradito alla grande questa scena, urlando incessantemente verso la nuova forma di Luffy trasposta nella sue versione anime, con delle sequenze davvero mozzafiato.

Un’altra clip mostra anche l’apprezzamento del pubblico riguardante One Piece: RED con una standing ovation una volta presentati i titoli di coda, dimostrando anche l’indubbia qualità del film e l’anima che la produzione ha messo nella realizzazione.

Non ci resta che attendere il mese di ottobre per apprezzare ed amare questo nuovo film dedicato all’epopea piratesca!