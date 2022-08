My Hero Academia: svelata la prima sinossi della sesta stagione

My Hero Academia farà il suo ritorno con la sesta stagione dell’anime questo ottobre e narrerà le vicende del War Arc. A tal proposito oggi riportiamo un aggiornamento che vuole immergere i fan nella prima sinossi della sesta stagione.

La descrizione ufficiale della sesta stagione di My Hero Academia la si può leggere di seguito:

“Con Bakugo e Todoroki, Deku sta facendo il suo studio lavorativo presso l’ufficio dell’eroe numero uno, Endeavour. Lavorando duramente nel miglior ambiente possibile, sta crescendo come un eroe e usando Blackwhip, un nuovo Quirk che si nascondeva in One For All. Nel frattempo, Tomura Shigaraki della League of Villains si scontra contro l’Esercito di Liberazione Metaumano guidato da Re-Destro. Mentre si ritrova coinvolto in un combattimento contro Re-Destro, recupera ricordi dimenticati della sua terribile infanzia e si risveglia. Si impadronisce dell’Esercito di Liberazione Metaumano, ne espande l’influenza e ora desidera per sé un nuovo potere per distruggere tutto.”

Questa sinossi della sesta stagione animata di My Hero Academia permette agli appassionati di inquadrare la situazione iniziale. Deku e i suoi compagni di classe alla UA Academy dunque, si preparano ancora una volta per la battaglia mentre Shigaraki e il suo Paranormal Liberation Front mirano a sradicare Hero Society.

Il War Arc arriverà sul piccolo schermo questo autunno. Mentre invece nelle pagine del manga è attualmente in corso l’arco finale della serie di Kohei Horikoshi. Il mangaka non ha rilasciato nessuna novità legata al numero di capitoli rimanenti di My Hero Academia.

Kohei Horikoshi sicuramente è tra i mangaka che negli ultimi anni ha colpito tantissimi appassionati con il suo stile. Moltissimi fan della serie non vorrebbero vedere My Hero Academia terminare e il mangaka non ha accennato a un suo possibile sequel. Horikoshi ha invece confessato che se decidesse di realizzare un nuovo manga, vorrebbe concentrarsi sul genere horror.